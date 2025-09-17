Wszystko wskazuje na to, że rząd zamierza trzymać się zaledwie miesięcznego terminu, wyznaczonego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dla podatkowych nowelizacji.

Czasu i tak jest bardzo mało, bo na razie znamy tylko projekt. Musi go jeszcze przyjąć rząd, uchwalić Sejm i – co najważniejsze – podpisać prezydent. Czy prezydent podpisze? To kolejna nasuwająca się wątpliwość. Tak czy inaczej, żeby zmiany w PIT i CIT (a więc podatkach rozliczanych rocznie) zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., muszą – według wytycznych TK – ukazać się w Dzienniku Ustaw do końca listopada 2025 r.

Najważniejsze zmiany już opisaliśmy w Dzienniku Gazecie Prawnej i na gazetaprawna.pl na podstawie założeń do projektu. Teraz, gdy poznaliśmy treść samego projektu, czas na krótkie podsumowanie.

Ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa w PIT zostanie okrojona. Aby skorzystać z podatkowego zwolnienia, nie będzie można mieć żadnej innej nieruchomości, w tym żadnego domu, mieszkania ani działki. Z ulgi nie skorzystają więc ci , którzy kupują po kilka mieszkań, nawet jeśli twierdzą, że przeprowadzą się do któregoś na emeryturze. Więcej piszemy o tym tu: Ulga mieszkaniowa niestety nie dla wszystkich. Wiele osób już z niej nie skorzysta

Leasing, darowizna, szybka sprzedaż

Jeżeli przedsiębiorca wykupi auto z leasingu operacyjnego, a następnie podaruje je członkowi najbliższej rodziny (np. mężowi lub dziecku), to obdarowany zapłaci PIT, jeśli sprzeda pojazd przed upływem trzech lat. To odpowiedź Ministerstwa Finansów na optymalizacyjne pomysły, które pojawiły się zaraz po zaostrzeniu przepisów w 2022 r.

Przedsiębiorcy, którzy wykupują samochody z leasingu, zamiast czekać ze sprzedaż sześć lat (tyle wymaga ustawa o PIT, żeby nie było podatku), zaczęli przekazywać je w darowiźnie bliskiej osobie. Ta może sprzedać auto bez podatku już po upływie pół roku (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). W rezultacie nie ma ani PIT, ani podatku od darowizny, bo obdarowane osoby są z tzw. zerowej grupy podatkowej (zwolnienie na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). Więcej piszemy o tym tu: Nowe zasady PIT dla aut wykupionych z leasingu. Co się zmieni?

Ulga IP Box i danina solidarnościowa

Z 5-proc. stawki podatku dochodowego będzie mógł korzystać wyłącznie podatnik, który zatrudni co najmniej trzy osoby, i to z nim niepowiązane. Ponadto, od dochodów objętych tą preferencją będzie pobierana danina solidarnościowa, jeżeli suma dochodów danego podatnika przekroczy 1 mln zł rocznie. Szerzej piszemy o tym tu: Koniec podatkowego eldorado dla programistów. Ministerstwo Finansów zmienia IP Box

Przekształcenie i szybka likwidacja spółki

Kolejny pomysł MF na ukrócenie podatkowych optymalizacji: kto przekształci spółkę kapitałową w osobową, a następnie ją zlikwiduje, zapłaci podatek dochodowy, jeżeli nie odczeka z likwidacją co najmniej trzech lat. Dzisiaj dzięki takim działaniom można sporo zaoszczędzić na podatku dochodowym. Więcej piszemy o tym tu: Przekształcenie i szybka likwidacja spółki? Ministerstwo Finansów chce to ukrócić

Programy wynagrodzeniowe

Koniec z wykorzystywaniem niektórych instrumenty finansowe do podatkowych oszczędności przy wynagradzaniu osób wysoko zarabiających. Wykorzystywane przez firmy instrumenty finansowe to na przykład – jak napisało MF w uzasadnieniu – warranty subskrypcyjne. Wynagrodzona nimi osoba płaci 19-proc. PIT jak od przychodów z kapitałów pieniężnych, a nie według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.) jak od dochodów ze stosunku pracy. Z reguły mówimy tu o wysokich wynagrodzeniach osób z kadry menadżerskiej, więc w praktyce chodzi o uniknięcie drugiej stawki skali podatkowej – 32 proc. Tu też szykuje się zmiana, o czym szerzej piszemy tu: Programy wynagrodzeniowe. Nie będzie podatkowych oszczędności

Estoński CIT

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w ryczałcie od dochodów spółek. Będą one w większości niekorzystne dla firm, zwłaszcza w zakresie:

ukrytych zysków i

wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (będą one zdefiniowane tak, jak wydatki niesłużące uzyskaniu przychodów).

niższej stawki estońskiego ryczałtu – nie będą mogły jej stosować spółki powstałe z przekształcenia, chyba że będą spełniać definicję małego podatnika.

Przeszkodą do przejścia na estoński CIT nie będzie już natomiast brak terminowego podpisu członków pod sprawozdaniem finansowym poprzedzającym zmianę formy opodatkowania. To uchroni wiele spółek przed nieoczekiwanym „wypadnięciem” z ryczałtu. Więcej piszemy o tym tu: Estoński CIT. Spółki zapłacą więcej podatku

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Usługi świadczone na rzecz podmiotów powiązanych będą opodatkowane ryczałtem w wysokości 17 proc. Będą też inne zmiany w tym podatku.

Zmiany w amortyzacji

Szykują się też dwie duże zmiany w zakresie podatkowej amortyzacji: