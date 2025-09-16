Taka zmiana ma się znaleźć w projekcie nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Na razie znamy jedynie założenia. Projekt, nad którym trwają prace, ma zostać przyjęty przez rząd już w trzecim kwartale 2025 r., a następnie zostanie skierowany do Sejmu.

Nowelizacja w zakresie aut wykupywanych z leasingu ma zapobiec omijaniu przepisów wprowadzonych w 2022 r. Chodzi o art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT, który nakazuje przedsiębiorcy trzymać auto wykupione z leasingu przez co najmniej sześć lat. W przeciwnym razie przedsiębiorca płaci PIT od dochodu ze sprzedaży poleasingowego pojazdu wykupionego do majątku prywatnego. To odstępstwo od zasady, że podatkowy przychód nie powstaje już po upływie pół roku od zakupu składnika prywatnego majątku (nieruchomości trzeba trzymać pięć lat).

Zmiana w 2022 r. miała zapobiec sytuacjom, w których przedsiębiorca bierze samochód w leasing, a po spłacie rat wykupuje go do majątku prywatnego i sprzedaje już po upływie pół roku bez podatku dochodowego.

Jak podatnicy omijali sześcioletnią karencję przy sprzedaży auta?

Szybko jednak po wprowadzeniu przepisu o sześcioletniej karencji, podatnicy znaleźli sposób na to, jak uniknąć sześcioletniej karencji. Zaczęli przekazywać auta w darowiźnie bliskiej osobie, a ta może sprzedać auto bez podatku już po upływie pół roku (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT).

W rezultacie nie ma ani PIT (co potwierdzał wielokrotnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej), ani podatku od darowizny, bo obdarowane osoby są z tzw. zerowej grupy podatkowej (zwolnienie na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). Przypomnijmy, że do tej grupy należą: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha.

Darowizna auta rodzinie – sprzedaż przed 3 latami skutkuje PIT

MF zamierza ukrócić tę optymalizację. Obdarowany, który otrzyma poleasingowe auto (wykupione przez darczyńcę do majątku prywatnego) i skorzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, zapłaci PIT od sprzedaży tego pojazdu, jeżeli nie odczeka trzech lat.

Etap legislacyjny:

Założenia do nowelizacji ustaw o PIT i CIT oraz niektórych innych ustaw – w wykazie prac Rady Ministrów (nr UD116)