Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.) z tego podatku jest zwolnione nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

W analizowanym przypadku darowizny środków pieniężnych są dokonywane przez dziadków na rzecz wnuków, czyli pomiędzy osobami należącymi do grupy osób wymienionych w art. 4a u.p.s.d. Spełniona jest więc przesłanka podmiotowa ww. zwolnienia.

W przypadku darowizny środków pieniężnych warunkiem niezbędnym do skorzystania z omawianego zwolnienia jest także udokumentowanie przez obdarowanego ich otrzymania dowodem przekazania na swój rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że dla zastosowania omawianego zwolnienia nie jest przeszkodą to, że darowane środki pieniężne wpływają na konto przedstawiciela ustawowego obdarowanego (por. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 kwietnia 2025 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.52.2025.1.BZ, 0111-KDIB2-3.4015.54.2025.1.BZ, 0111-KDIB2-3.4015.53.2025.1.BZ). Ponieważ darowizna środków pieniężnych dokonana jest na rzecz wnuków, w związku z tym to oni występują jako osoby obdarowane i to ich dane identyfikujące powinny znaleźć się na formularzu SD-Z2 w części B.

Aby wnuk mógł skorzystać ze zwolnienia, jego rodzic – jako przedstawiciel ustawowy – musi złożyć zgłoszenie o nabyciu darowizny w sytuacji, w której kwota otrzymana od darczyńcy sumarycznie w danym roku (w roku otrzymania darowizny) i w ciągu pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie otrzymanie darowizny, przekroczy kwotę 36 120 zł.