System ERP powinien w jak największym zakresie wspierać rozwój firmy

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu wybór odpowiedniego systemu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) to bez wątpienia jedna z najważniejszych decyzji strategicznych. Chodzi o zbudowanie fundamentu cyfrowego, który zapewni firmie czy instytucji bezpieczeństwo, elastyczność i możliwość rozwoju na lata.

Jak do tego podejść? Przede wszystkim warto uniknąć pułapki porównywania funkcjonalności. To znaczy wyboru opartego jedynie na prostym porównaniu funkcji, w ślad za którym idzie od razu kryterium cenowe. Oczywiście funkcjonalności są ważne i nie sposób ich pominąć, ale wybór systemu ERP jest dokonywany na wiele lat, ma on zapewnić firmie rozwój i konkurencyjność.

Różne aspekty bezpieczeństwa i doświadczenie w standardzie

Globalnym liderem na rynku systemów ERP jest SAP. Kluczową zaletą rozwiązań oferowanych przez tego producenta jest wielowymiarowo rozumiane bezpieczeństwo. Nie tylko cyberbezpieczeństwo, ale wiele jego aspektów ważnych dla ciągłości i rozwoju biznesu.

Po pierwsze, system SAP nigdy nie stanie się barierą rozwoju dla firmy. Niezależnie od tego, jak firma będzie rosnąć, jakie nowe rynki i klientów zdobywać, oprogramowanie będzie w stanie zaspokajać rosnące potrzeby.

Kolejny ważny wymiar bezpieczeństwa to pewność nieprzerwanego wsparcia udzielanego przez światowego lidera. SAP i ekosystem partnerów świadczących różnorodne usługi związane z systemem stanowią gwarancję tego, że zawsze i praktycznie w każdym kraju świata znajdziemy partnera gotowego wspierać nas w rozwoju i utrzymaniu SAP. To prowadzi nas do kolejnego aspektu – pozyskania doświadczonych pracowników. Specjalistów zajmujących się tym oprogramowaniem czy też mających doświadczenie w pracy z nim można stosunkowo łatwo znaleźć, na dowolnym rynku.

SAP jest używany przez 9 na 10 firm z listy Fortune 500. Z jego wsparciem realizowanych jest około 80 proc. przychodów światowej gospodarki. To oznacza, że za jego pomocą firmy mogą niemal natychmiast rozpocząć działalność na nowych rynkach, minimalizując ryzyko prawne i operacyjne. Daje to dynamicznym przedsiębiorstwom poczucie bezpieczeństwa i niezbędne narzędzia do szybkiego skalowania biznesu.

Decydując się na SAP, przedsiębiorstwo stawia na rozwiązanie oparte na ponad pięćdziesięciu latach doświadczenia zbieranego od klientów na całym świecie. Za tym stoi ogromna baza wiedzy wbudowana w standard systemu, odzwierciedlająca sprawdzone procesy biznesowe i zgodność z najlepszymi praktykami branżowymi.

Paleta funkcji i wysoka elastyczność

SAP to ogromna biblioteka funkcjonalności, która sprawia, że system SAP nigdy nie będzie „za mały" na potrzeby firmy, bez względu na to, czym zajmuje się przedsiębiorstwo i na jakim rynku działa. SAP dostarcza setki sprawdzonych i wdrożonych Best Practices, które można niemal natychmiast adaptować. Liczba dostępnych aplikacji Fiori (czyli w pewnym uproszczeniu nowoczesnych interfejsów użytkownika) idzie w tysiące, pokrywając każdą potrzebę biznesową – od finansów, przez logistykę i produkcję, aż po zarządzanie zasobami ludzkimi.

Co ważne, rozwiązanie SAP jest najbardziej międzynarodowym ze wszystkich dostępnych systemów, obsługuje płatności wielowalutowe, różnorodne systemy podatkowe i szczegółowe regulacje prawne w dziesiątkach krajów.

Jeśli wśród standardowych funkcji systemu nie znajdzie się rozwiązanie do obsługi nietypowego procesu, platforma zapewnia sposoby na rozszerzenie funkcjonalności i integrację dodatkowej aplikacji za pomocą różnych narzędzi i technologii (np. poprzez API i usługi na specjalnej ujednoliconej platformie SAP Business Technology Platform). To w połączeniu z rozbudowanym ekosystemem rozwiązań partnerskich, dostępnych w sklepie SAP Store, zapewnia, że specyficzne życzenia klientów mogą zostać spełnione.

Wachlarz dostawców i specjalistów

W ponad 140 krajach działa ponad 25 tys. certyfikowanych firm partnerskich SAP, które mogą wesprzeć klienta w każdym, nawet drobnym elemencie systemu. To z pewnością pozwala nam mówić o rynku klienta, a nie dostawcy.

– Klienci, którzy decydują się na system SAP, są świadomi, że nigdy nie uzależnią się od jednego dostawcy – podkreśla Ewa Komorowska, menedżer sprzedaży z firmy All for One, specjalizującej się w rozwiązaniach opartych na systemie SAP.

Konsekwencją tego jest również duża liczba osób, które znają system – na różnych poziomach. Ponieważ SAP jest tak powszechny, dostępność wykwalifikowanych specjalistów – zarówno użytkowników końcowych, jak i konsultantów – jest nieporównywalnie większa niż w przypadku niszowych rozwiązań. To sprawia, że firma, która sięgnie po system SAP, że nie będzie miała problemu ze znalezieniem pracowników już znających i rozumiejących system.

Co więcej, gdy firma zdecyduje się na ekspansję, partnerzy SAP, tacy jak All for One (który działa w ramach partnerstwa United Wars), są w stanie szybko i sprawnie uruchomić nowe oddziały, zapewniając obsługę prawną i funkcjonalną na innych rynkach.

Infrastruktura, aktualizacje i sztuczna inteligencja

W przypadku rozwiązania SAP proponowane są nie tylko określone funkcjonalności, ale również zunifikowana platforma do prowadzenia biznesu. Składa się na nią cała niezbędna infrastruktura IT – od baz danych po serwery i warstwę bezpieczeństwa. Do tego w modelach cloud ERP (SaaS, Software as a Service) aktualizacje są częste, nawet co pół roku.

Warto dodać, że w oprogramowaniu SAP zaszyta jest generatywna AI w postaci inteligentnego asystenta Joule. Jego celem jest wspomaganie klienta w podejmowaniu kluczowych decyzji w oparciu o dane zgromadzone w systemie. Co ważne, rozwiązania te są od razu prekonfigurowane do specyfiki procesów biznesowych. W nieodległej perspektywie jest implementowanie agentów AI, gdy tylko technologia osiągnie dojrzałość do biznesowych, praktycznych zastosowań.

