OPINIA

Kamil Pierścionek, adwokat, starszy menedżer w zespole ds. postępowań podatkowych i sądowych w KPMG w Polsce

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego to istotny punkt odniesienia dla podatników, a zarazem wyraźny sygnał dla organów podatkowych, że nie można wymagać od obywateli spełniania obowiązków, które – z obiektywnych powodów – są niemożliwe do realizacji.

W obu sprawach Sąd jednoznacznie potwierdził, że w 2021 r. istniała luka legislacyjna. Brakowało bowiem mechanizmu, który umożliwiał spółce jawnej, powstałej w wyniku przekształcenia na terminowe złożenie informacji C-15J. Mimo to organy podatkowe arbitralnie uznawały, że niedopełnienie tej niemożliwej czynności skutkowało automatycznym objęciem spółki podatkiem CIT. Taka interpretacja nie tylko wypaczała sens wprowadzonych przepisów, ale przede wszystkim prowadziła do nierównego traktowania podatników, co należy uznać za sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami dot. tworzenia i stosowania prawa.

NSA trafnie odrzucił profiskalną wykładnię. Interpretacja przepisów dokonywana przez organy podatkowe nie może prowadzić do rezultatów sprzecznych z logiką, zdrowym rozsądkiem i podstawowymi zasadami demokratycznego państwa prawa. Rozstrzygnięcie NSA ma wymiar uniwersalny. Chociaż dotyczy konkretnych przypadków z 2021 r., to jednak może stanowić istotny punkt odniesienia dla przyszłej wykładni prawa w sytuacjach legislacyjnej niepełności. To ważne przypomnienie, że wykładnia prawa musi uwzględniać nie tylko literę przepisów, lecz także ich cel, kontekst oraz fundamentalne wartości konstytucyjne.

Na marginesie warto zwrócić uwagę, że komentowane regulacje obecnie są przedmiotem prac deregulacyjnych. Tak jak wymaganie złożenia informacji przez spółkę w okresie, w którym ona nie istniała, jest nieracjonalnym wymaganiem względem podatników, tak samo brak jest uzasadnienia dla wymogu przedkładania informacji co roku, mimo braku zmian w strukturach spółki. Planowane rozwiązanie znosi ten uciążliwy dla wielu podatników obowiązek i przewiduje, że jeśli skład wspólników się nie zmienił, przyjmuje się, że spółka jawna złożyła informację, jeżeli uprzednio złożona informacja pozostaje aktualna.