Wątpliwości spółki wzięły się stąd, że dla celów bilansowych (tj. ustalenia wyniku finansowego) koszty okresowych przeglądów i badań urządzeń są rozliczane w czasie - jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - i zaliczane w ciężar kosztów działalności operacyjnej proporcjonalnie do okresu, w którym są odnoszone ich skutki.

W podatkach rozliczane jednorazowo

Dla celów podatkowych nie ma to znaczenia – potwierdził dyrektor KIS. Zgodził się ze spółką, że do kosztów uzyskania przychodów może je ona zaliczyć jednorazowo, gdy dane urządzenie zostanie dopuszczone do użytkowania. Co prawda wydatki na przegląd techniczny (badania) odnoszą skutek przez dłuższy czas, ale dla celów podatkowych są rozliczane jednorazowo, w dacie poniesienia – potwierdził dyrektor KIS.

Liczy się moment ujęcia w księgach

Nie zgodził się natomiast ze spółką co do momentu odliczenia ich od przychodu. Spółka chciała przyjąć datę wykonania usługi przez Urząd Dozoru Technicznego. Dyrektor KIS przypomniał jednak, że zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, za dzień poniesienia kosztu (innego niż koszt bezpośrednio związany z przychodami) uznaje się dzień ujęcia wydatku w księgach rachunkowych. Przy czym chodzi tu o moment zaksięgowania na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), niekoniecznie na koncie kosztowym.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 października 2025 r., sygn. 0111-KDWB.4010.97.2025.1.AZE