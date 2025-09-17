Ministerstwo Finansów chce walczyć z optymalizacją stosowaną – jak twierdzi – przez wspólników i członków zarządów spółek. Wszyscy oni, wybierając dziś ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, płacą niski podatek od otrzymywanego wynagrodzenia (najczęściej wspomniane 8,5 proc.). Spółka zalicza wypłacone należności do kosztów uzyskania przychodu, co zmniejsza należny CIT.

Gdyby te świadczenia były wypłacane wspólnikom w postaci dywidendy, a nie wynagrodzenia za wykonane usługi, należny podatek wynosiłby 19 proc. – przypomina MF. Z kolei menedżerowie płaciliby od otrzymywanego wynagrodzenia PIT według zasad ogólnych, czyli według skali podatkowej ze stawkami 12 proc. i 32 proc., i z obowiązkiem zapłaty 4-proc. daniny solidarnościowej od nadwyżki sumy dochodów powyżej 1 mln zł rocznie.

MF planuje więc zmianę – wynika z opublikowanego projektu nowelizacji. Założenie jest takie, że rząd i Sejm szybko ją przyjmą, tak aby weszła ona w życie od początku 2026 r.

Optymalizacja u wspólników …

Przypomnijmy, że 19-proc. PIT od dywidendy jest również zryczałtowany, bo płaci się go od przychodu (dywidendy), a więc bez odliczania kosztów.

Niektórzy wspólnicy wpadli więc na pomysł, by wykonywać usługi na rzecz własnej spółki, a od otrzymywanego w zamian wynagrodzenia płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – dużo niższy niż 19-proc. PIT. Przykładem są:

usługi informatyczne opodatkowane – w zależności od zakresu prac – według stawek 8,5 proc. lub 12 proc.,

usługi doradztwa (8,5 proc.),

wynajem własnej nieruchomości na rzecz spółki (8,5 proc.),

usługi doradztwa związanego z zarządzaniem (15 proc.), niewykonywanego w ramach wolnego zawodu.

… i u menadżerów

Ryczałt może być atrakcyjniejszy również dla menadżerów, nie tylko wspólników. Oznacza niższe opodatkowanie wynagrodzenia za doradztwo związane z zarządzaniem (15 proc.) niż według zasad ogólnych, czyli skali PIT ze stawkami 12 proc. i 32 proc., i z obowiązkiem zapłaty 4-proc. daniny solidarnościowej od nadwyżki sumy dochodów powyżej 1 mln zł rocznie. Problemem może być jedynie spór z fiskusem o to, czy faktycznie menadżer może wybrać ryczałt od usług doradztwa związanego z zarządzaniem.

MF interweniuje

To się zmieni, gdy w życie wejdzie nowelizacja. Zmiany obejmą zarówno wspólników, jak i menedżerów.

Projekt zakłada, że usługi świadczone na rzecz podmiotu powiązanego będą opodatkowane według 17-proc. stawki ryczałtu. Katalog tych usług zostanie wymieniony w nowym art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 843 ze zm.). Chodzi m.in. o przychody z tytułu świadczenia usług, o których mowa w:

pkt 2-3 (np. usługi reklamowe i licencyjne),

pkt 4 lit. d w zakresie obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych oraz lit. e (usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych),

pkt 5-7 (np. doradztwo).

Wszystkie one mają być opodatkowane stawką 17 proc. ryczałtu, jeśli będą świadczone na rzecz podmiotu powiązanego (w tym spółki), w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Stawka 17 proc. będzie jednak stosowana wyłącznie, jeśli podatnik posiada co najmniej 5 proc. udziałów w kapitale, praw głosu w organach kontrolnych lub zarządzających, lub udziałów bądź praw do udziału w zyskach, stratach, majątku lub ich ekspektatywy.

W innych sytuacjach ryczałt nadal będzie według niższych stawek.

Etap legislacyjny:

Projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT oraz niektórych innych ustaw – w konsultacjach (nr UD116)