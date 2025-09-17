Zmiana ma się znaleźć w projekcie nowelizacji ustaw podatkowych, w tym o PIT. Na razie znamy tylko założenia, zostały one opublikowane w rządowym wykazie prac legislacyjnych. Sam projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów już w III kw. 2025 r. Następnie trafi do Sejmu.

Wykorzystywane przez firmy instrumenty finansowe to na przykład – jak napisało MF – warranty subskrypcyjne. Wynagrodzona nimi osoba płaci 19-proc. PIT jak od przychodów z kapitałów pieniężnych, a nie według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.) jak od dochodów ze stosunku pracy. Z reguły mówimy tu o wysokich wynagrodzeniach osób z kadry menadżerskiej, więc w praktyce chodzi o uniknięcie drugiej stawki skali podatkowej – 32 proc.

Nie będzie podatkowych oszczędności

Z opublikowanych założeń wynika, że przychody uzyskane z realizacji takich instrumentów finansowych (np. warrantów subskrypcyjnych) będą przypisane do źródła, w ramach którego podatnik otrzymał dane świadczenie.

– Nie znamy jeszcze brzmienia proponowanej zmiany, ale jeśli dobrze rozumiem, chodzi o to, że w art. 10 ust. 4 ustawy o PIT jest dziś odniesienie do art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722 ze zm.), a nie do lit. a. Warranty subskrypcyjne są zaś zawarte w literze a – zwraca uwagę Joanna Narkiewicz-Tarłowska, dyrektor zarządzająca i doradczyni podatkowa w Vialto Partners.

Dodaje, że niektórzy podatnicy mogli zatem nie stosować art. 10 ust. 4 ustawy o PIT, który nakazuje opodatkowanie pewnych świadczeń jako przychodów ze stosunku pracy czy z przychodów z działalności osobistej, argumentując, że nie odnosi się on do warrantów. – Dzięki temu mogli korzystać z opodatkowania według stawki 19 proc., a nie według skali podatkowej, w tym stawki 32 proc. – wyjaśnia Joanna Narkiewicz-Tarłowska. ©℗