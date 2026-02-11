Pytają o to podatnicy DGP, więc odpowiadamy na ich pytanie. Przypomnijmy, że od 1 kwietnia KSeF faktury przy użyciu KSeF będzie musiało wystawiać znacznie więcej podatników niż dotychczas. Takim obowiązkiem zostaną objęci podatnicy, którzy wystawiają faktury na łączną kwotę (brutto) w miesiącu powyżej 10 tys. zł. Ci, co nie przekroczą tego miesięcznego pułapu, zostaną objęci obowiązkowym KSeF dopiero od stycznia 2027 r.

Limit przekroczony w trakcie roku

Jeżeli ktoś w trakcie 2026 r. przekroczy miesięczny limit 10 tys. zł, wówczas będzie musiał zacząć wystawiać faktury w KSeF począwszy od tej faktury, którą przekroczył pułap 10 tys. zł. Tak wynika z art. 145m ust. 2 ustawy o VAT: „Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do wystawiania faktur elektronicznych oraz faktur w postaci papierowej począwszy od faktury, którą przekroczono wartość, o której mowa w ust. 1” (czyli limit 10 tys. zł – przypis red.).

Czy można wyjść z KSeF?

Przepisy nie przewidują możliwości powrotu do wystawiania faktur papierowych lub zwykłych elektronicznych, nawet gdyby w kolejnych miesiącach podatnik wystawiał faktury na łączną kwotę (brutto) mniejszą lub równą 10 tys. zł. W przepisach o KSeF nie przewidziano możliwości wycofania się z systemu. Potwierdza to odpowiedź Ministerstwa Finansów zamieszczona na stronie: ksef.podatki.gov.pl:

Czyli jeśli w jednym miesiącu nie przekroczę 10 tys. zł obrotu, to w tym miesiącu nie muszę wystawić faktur w KSeF? A jak w następnym przekroczę to już muszę? W kolejnym, jeśli nie przekroczę to znowu nie muszę, itd.?

Jeśli w pierwszym miesiącu podatnik nie przekroczy 10 tys. zł, to nie wystawia faktur w KSeF. Jeśli w drugim miesiącu przekroczy limit, to wystawia już w KSeF tę fakturę, którą przekroczył limit oraz wszystkie kolejne faktury. Fakt nieprzekroczenia limitu w trzecim miesiącu pozostaje już bez znaczenia.

Samemu albo z księgowym

Do wystawiania faktur w KSeF trzeba mieć dostęp do internetu. Kto go nie ma (np. osoby starsze), powinien nadać innej osobie uprawnienia do wystawiania faktur w KSeF (np. pracownikowi biura rachunkowego).

Jak liczyć 10 tys. zł

Przypomnijmy, że do limitu 10 tys. zł wlicza się wartość faktur (papierowych i elektronicznych), które co do zasady powinny być wystawione w KSeF. Do końca 2026 r. nie wlicza się wartości sprzedaży:

na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej),

udokumentowanej paragonami fiskalnymi,

udokumentowanej tzw. fakturami fiskalnymi (wystawionymi za pomocą kas rejestrujących).

Tak też wynika z odpowiedzi zamieszczonych na stronie ksef.podatki.gov.pl.