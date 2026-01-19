Od 1 lutego 2026 r. nie będzie już w ogóle not korygujących, uchylony zostanie art. 106k. Wyrok NSA zapadł natomiast na tle dotychczasowego stanu prawnego. Chodziło o podatnika prowadzącego działalność gospodarczą zarówno indywidualnie pod własnym nazwiskiem, jak i w ramach spółki cywilnej z ojcem. Przez lata dokumenty obu tych działalności były księgowane łącznie, co – jak przyznał sam podatnik – było błędem.

W trakcie porządkowania rozliczeń podatnik zauważył, że część faktur została wystawiona na niewłaściwy podmiot. Pomyłki te wynikały z podobieństwa nazw. Doszedł więc do wniosku, że powinien skorygować dane nabywcy na fakturach. Był przekonany, że może to zrobić poprzez wystawienie not korygujących. Uważał, że art. 106k ust. 1 ustawy o VAT dopuszcza poprawkę poprzez wskazanie właściwego podmiotu, który faktycznie dokonał zakupu.