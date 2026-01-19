Od 1 lutego 2026 r. nie będzie już w ogóle not korygujących, uchylony zostanie art. 106k. Wyrok NSA zapadł natomiast na tle dotychczasowego stanu prawnego. Chodziło o podatnika prowadzącego działalność gospodarczą zarówno indywidualnie pod własnym nazwiskiem, jak i w ramach spółki cywilnej z ojcem. Przez lata dokumenty obu tych działalności były księgowane łącznie, co – jak przyznał sam podatnik – było błędem.
W trakcie porządkowania rozliczeń podatnik zauważył, że część faktur została wystawiona na niewłaściwy podmiot. Pomyłki te wynikały z podobieństwa nazw. Doszedł więc do wniosku, że powinien skorygować dane nabywcy na fakturach. Był przekonany, że może to zrobić poprzez wystawienie not korygujących. Uważał, że art. 106k ust. 1 ustawy o VAT dopuszcza poprawkę poprzez wskazanie właściwego podmiotu, który faktycznie dokonał zakupu.
Zmiana strony transakcji? Tylko faktury korygujące
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wskazał, że nota korygująca może dotyczyć tylko błędów w danych nabywcy, takich jak literówki w nazwie, adresie czy numerze identyfikacyjnym. Jeżeli natomiast podano na fakturze podmiot, który w rzeczywistości nie był nabywcą, to jedyną prawidłową drogą naprawienia błędu jest wystawienie faktury korygującej – wyjaśnił dyrektor KIS. Przy czym – jak podkreślił – taką korektę może wystawić tylko sprzedawca, a nie kupujący.
Nota korygująca nie dla zmiany nabywcy
Sądy podzieliły stanowisko fiskusa. Orzekły, że art. 106k ust. 1 ustawy o VAT pozwala na korygowanie tylko pomyłek dotyczących danych podmiotu wskazanego na fakturze. Nie pozwala natomiast na całkowitą zmianę nabywcy na inny podmiot.
W tej sprawie – jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt I SA/Ol 347/22) – nie chodziło o zwykłą pomyłkę w danych, lecz o sytuację, w której faktura od początku dokumentowała transakcję z udziałem innego podmiotu niż ten, który został na niej wskazany. Zmiana nabywcy wykracza poza zakres korekty dopuszczalnej notą korygującą – orzekł WSA.
NSA utrzymał ten wyrok w mocy. - Możliwość korygowania faktury za pomocą noty korygującej dotyczy wyłącznie pomyłek w elementach danych nabywcy, takich jak błąd w imieniu, nazwisku, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym – wskazał sędzia Sylwester Marciniak.
Wyrok NSA z 13 stycznia 2026 r., sygn. akt I FSK 307/23
