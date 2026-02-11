Przypomnijmy, że dziś do KSeF można zalogować się bezpłatnie przy pomocy Profilu Zaufanego. Są też inne metody uwierzytelniania – kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu kwalifikowanej pieczęci elektronicznej – ale są one płatne. Teraz ma się pojawić więcej bezpłatnych sposobów uwierzytelniania się w KSeF.

Jakie będą nowe sposoby logowania się do KSeF?

Będzie to możliwe dzięki integracji tego systemu z tzw. węzłem krajowym, który pozwala logować się różnymi metodami. Pojawi się możliwość logowania e-Dowodem, poprzez aplikację mObywatel i bankowość elektroniczną. Nadal będzie można korzystać z Profilu Zaufanego, ale już przez węzeł krajowy, a nie jako osobną opcję.

Logowanie do KSeF. Kiedy zaczną obowiązywać zmiany?

Pierwotnie zmiana ta miała obowiązywać od 1 kwietnia 2026 r. Od tego dnia faktury będą musieli wystawiać przy użyciu KSeF podatnicy, u których wartość sprzedaży brutto udokumentowana fakturami wystawionymi w danym miesiącu (elektronicznie lub w postaci papierowej) przekracza 10 tys. zł (najmniejsi, u których wartość ta nie przekracza 10 tys. zł miesięcznie, zaczną stosować KSeF od 1 stycznia 2027 r.).

Szybsze uruchomienie nowych metod logowania jest odpowiedzią na problemy, które pojawiły się z początkiem lutego br., gdy do KSeF przystąpiły największe firmy. W pierwszych dniach lutego nie można było zalogować się do systemu za pomocą Profilu Zaufanego, o czym pisaliśmy m.in. tutaj.

W związku z tym postanowiono przyspieszyć wdrożenie nowych metod logowania.