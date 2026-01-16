Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej zapewnił, że KSeF jest przygotowany, aby zadziałał bez problemu od 1 lutego 2026 r. Przedstawiciele resortu podkreślali też, że system jest bezpieczny i nie grozi wyciek danych. Służą temu dwustopniowe zabezpieczenia, które się sprawdzają. Na system bowiem ciągle przypuszczane są nieskuteczne ataki hakerskie. Skarbówka wie ponadto, z jakiego IP będą wysyłane faktury ustrukturyzowane i w razie nieprawidłowości może zareagować.

Harmonogram wdrożenia KSeF

Szef KAS przypomniał, że obowiązek wystawiania faktur KSeF obejmie:

- od 1 lutego 2026 r. podatników, których wartość sprzedaży brutto (wraz z VAT) w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł. Będzie ich 4213.

- od 1 kwietnia 2026 r. pozostałych podatników, z wyjątkiem tych, u których łączna wartość sprzedaży brutto (czyli wraz z VAT) udokumentowana fakturami wystawionymi w danym miesiącu (elektronicznie lub w postaci papierowej) nie przekracza 10 tys. zł. Oni zaczną stosować KSeF od 1 stycznia 2027 r.

Przedstawiciele MF potwierdzili, że do limitu 10 tys. zł wlicza się tylko faktury. Nie bierze się pod uwagę sprzedaży na rzecz konsumentów ani paragonów z NIP kupującego, czyli uproszczonych faktur do 450 zł.

Przedstawiciele MF podkreślali jednak, aby nie czekać na ostatnią chwilę z wdrożeniem systemu. Zapewnili, że skarbówka będzie pomagać, a w urzędach będzie dostępne treningowe stanowisko, które pozwoli przećwiczyć logowanie się do Aplikacji Podatnika KSeF.

Bez kar

W 2026 r. na podatników nie będą nakładane żadne kary w związku z KSeF. Zapewnił o tym Zbigniew Stawicki, zastępca szefa KAS.

Chodzi o sankcje przewidziane w art. 106ni ustawy o VAT, które od 1 stycznia 2027 r. będą grozić, jeśli podatnik:

- nie wystawi faktury przy użyciu KSeF,

- w okresie awarii KSeF i w trybie offline24 wystawi fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem,

- nie prześle do KSeF w określonym terminie faktur wystawionych w czasie awarii KSeF, w trybie offline (niedostępność KSeF) lub w trybie offline24.

Wiceminister Stawicki przyznał natomiast, że kary mogą być już nakładane w związku z nieprawidłowościami w JPK_VAT. Nie będzie to jednak automatyczne. Zapewnił, że podatnicy najpierw będą informowani o błędzie i otrzymają szansę jego skorygowania. Dodał, że nie wyobraża sobie sytuacji, aby urzędnik nie wziął pod uwagę tego, że błąd ma związek z wystawianiem faktur przy użyciu KSeF.

KSeF. Pomoże w kontrolowaniu

Zbigniew Stawicki podkreślił też, że KSeF ułatwi czynności sprawdzające, które będą przeprowadzane bez angażowania podatników. To pozwoli w większym stopniu realizować podejście, aby kontroli, szczególnie celno-skarbowych, było coraz mniej.

Podkreślił, że cel ten udało się zrealizować ten cel już w 2025 r. Ze wstępnych danych wynika bowiem, że liczba kontroli celno-skarbowych zmalała o 30 proc., natomiast o 46 proc. wzrosły ustalenia.

Przedstawiciele MF zapewnili, że urzędnicy nie będą mieli swobodnego dostępu do faktur w KSeF. Będzie on przyznawany w uzasadnionych przypadkach i to po uzyskaniu zgody przełożonego.