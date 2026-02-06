Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej profesjonalny klub sportowy. Klub zawarł z zawodnikami (osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej) kontrakty obejmujące działania sportowe (gra w drużynie) oraz usługi promocyjno-reklamowe, w tym udostępnianie wizerunku. Zawodnikom przysługiwało jedno wynagrodzenie, obejmujące stałą podstawę oraz bonusy za osiągnięcia.

Klub chciał się upewnić, że wobec zawodników, którzy nie ukończyli 26 lat, może jako płatnik nie pobierać zaliczek na PIT ze względu na zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Twierdził, że ich przychody należy zakwalifikować jako przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. Są więc one objęte ulgą dla młodych.

Fiskus: to przychody z uprawiania sportu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Stwierdził, że wynagrodzenie wypłacane zawodnikom to przychód z uprawiania sportu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o PIT. Są to zatem przychody z działalności wykonywanej osobiście, a nie ze zlecenia. Takie przychody nie są objęte ulgą dla młodych – wyjaśnił.

Uznał, że przychody z uprawiania sportu obejmują wszelkie należności otrzymywane przez zawodników, w tym także wynagrodzenie za obowiązki związane z promocją i reklamą. Elementy te – jak podkreślił – mają charakter pomocniczy i nierozerwalnie związany z działalnością sportową. Dlatego nie mogą być wyodrębniane jako inne źródło przychodów – uznał.

Umowy obejmują nie tylko sport

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (sygn. akt I SA/Op 312/22) uchylił tę interpretację. Zwrócił uwagę na to, że działalność zawodników jest wykonywana na podstawie kontraktów obejmujących szeroki zakres obowiązków, nieograniczonych wyłącznie do uprawiania sportu. Nie można więc uznać całego wynagrodzenia wypłacanego zawodnikom za przychód z uprawiania sportu w rozumieniu art. 13 pkt 2 ustawy o PIT. Należy je zakwalifikować jako przychód z umów, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT – stwierdził WSA.

Orzekł więc, że skoro przychody zawodników są przychodami z umów zlecenia, to są objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

Jest ulga dla młodych

Również Naczelny Sąd Administracyjny był zdania, że działalności zawodników nie można utożsamiać wyłącznie z uprawianiem sportu w rozumieniu art. 13 pkt 2 ustawy o PIT. Są to przychody, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, co oznacza, że mieszczą się one w katalogu przychodów objętych ulgą dla młodych – orzekł sąd kasacyjny.

Wyrok NSA z 29 stycznia 2026 r., sygn. akt II FSK 560/23