Cele nowego projektu ustawy podatkowej

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów wskazało, że celem projektu jest poprawa relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz zwiększenie efektywności działania organów podatkowych.

MF proponuje zastąpienie instytucji nieprzedawniania się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym instytucją zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek ustanowienia hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, o którym podatnik został zawiadomiony. Ponadto w projekcie mają znaleźć się zapisy likwidujące przesłankę zawieszającą bieg terminu przedawnienia zobowiązania w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego.

Wydłużenie terminu przedawnienia i nowe mechanizmy egzekucyjne

„Zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych służą w szczególności: zmiana sposobu liczenia terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych; wprowadzenie nowej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanej z postępowaniem podatkowym w przypadku unikania opodatkowania; wprowadzenie możliwości wydłużenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze skorygowaniem deklaracji w niedługim okresie przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego” - podało MF.

W projekcie mają też znaleźć się zmiany dotyczące kodeksu karnego skarbowego mające na celu uniezależnienie terminu ustania karalności przestępstwa skarbowego od przedawnienia uszczuplonej należności publicznoprawnej. MF proponuje też zmianę polegającą na „dodaniu przesłanki w postaci obowiązku uiszczenia równowartości pieniężnej należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem zabronionym tytułem wyrównania uszczerbku finansowego Skarbu Państwa także w przypadku przedawnienia zobowiązania podatkowego lub innej należności publicznoprawnej”.

Ponadto projektowana ustawa ma wprowadzić możliwość orzeczenia przez sąd równowartości uszczuplonej należności publicznoprawnej w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary, pomimo przedawnienia zobowiązania podatkowego (np. przy wyłudzeniach VAT).

Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w I kw. tego roku. (PAP)