Chodziło o nauczyciela akademickiego, który został zawieszony w obowiązkach. Zmniejszono mu także po połowę wynagrodzenie. Mężczyzna odwołał się do sądu, domagając się dopuszczenia do pracy i zapłaty wynagrodzenia za niesłuszne zmniejszenie pensum. Jego żądanie nie zostało spełnione, dostał natomiast wypowiedzenie stosunku pracy.

W odwołaniu do sądu pracy mężczyzna domagał się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne oraz przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. Wniósł także o zasądzenie wynagrodzenia za cały ten okres, zgodnie z art. 57 par. 2 kodeksu pracy, który określa zasady przyznawania wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Dostał odszkodowanie

Sąd, w trybie postępowania zabezpieczającego, przywrócił go do pracy. Natomiast jeszcze podczas rozprawy doszło do zawarcia ugody. Pracodawca zobowiązał się do zapłaty odszkodowania w wysokości dwukrotnie niższej niż wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy. Strony ustaliły ponadto, że po podpisaniu ugody nie będą już kontynuować współpracy.

Co ze zwolnieniem z PIT?

Mężczyzna uważał, że nie powinien zapłacić PIT od otrzymanego odszkodowania. Wskazał na art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b ustawy o PIT, zgodnie z którymi wolne od podatku dochodowego są:

odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub aktów administracyjnych wydanych na podstawie tych przepisów,

inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie.

Nie ma zwolnienia

Nie zgodził się z nim dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 8 sierpnia 2025 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.484.2025.1.MK) stwierdził, że otrzymane przez mężczyznę świadczenie nie jest zwolnione od PIT, bo ma charakter umowny - wynika z ustaleń pomiędzy stronami ugody - a jego wysokość uwzględnia interesy obu stron. Mimo więc, że zostało wypłacone na podstawie ugody sądowej, to nie jest ani odszkodowaniem, ani zadośćuczynieniem, o którym mowa w przepisach normujących podatkowe zwolnienie. Nie dotyczy szkody rzeczywistej, lecz ma rekompensować pracownikowi utracone przez niego korzyści w postaci wynagrodzenia za pracę – zauważył fiskus.

Jednak bez podatku

Gdański sąd rozstrzygnął spór na korzyść podatnika. Jak zauważył sędzia Zbigniew Romała, w tej sprawie ugoda sądowa zobowiązywała pracodawcę do zapłaty mężczyźnie kwoty tytułem odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. - W treści ugody wskazano, że stronie przysługuje odszkodowanie, mowa jest zatem o odszkodowaniu – zauważył sędzia Romała. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Gdańsku z 17 grudnia 2025 r., sygn. akt I SA/Gd 810/25

Autor jest doradcą podatkowym