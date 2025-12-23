Zmiany w tym zakresie mają się znaleźć w projekcie nowelizacji ustaw o PIT i CIT, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Na razie nie ma jeszcze projektu, zostały już natomiast opublikowane założenia do nowelizacji. Wynika z nich, że rząd przyjmie projekt jeszcze w I lub II kwartale 2026 r. Potem projekt trafi do Sejmu.

Z informacji zamieszczonej w rządowym wykazie wynika, że zniesiony zostanie obowiązek przekazywania podatnikom imiennych informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i IFT-2R.

Przypomnijmy, że:

PIT-11 to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku,

PIT-8C to informacja o wysokości niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych,

IFT-1R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania,

IFT-2R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników CIT niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

Jak podatnicy sprawdzą PIT-11 i PIT-8C w usłudze Twój e-PIT

Nadal informacje te będą przekazywane do urzędów skarbowych (jak dotychczas wyłącznie elektronicznie). Przypomnijmy, że informacje PIT-11 i PIT-8C muszą trafić do urzędu do końca stycznia następnego roku, informacje IFT-1R – do końca lutego następnego roku, a informacje IFT-2R – do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego.

Podatnicy mogą się więc już teraz zapoznać z tymi informacjami za pomocą usługi Twój e-PIT. Wystarczy zalogować się na stronie podatki.gov.pl danymi autoryzacyjnymi lub poprzez konto w e-Urzędzie Skarbowym (korzystając z bankowości elektronicznej, profilu zaufanego, e-dowodu lub aplikacji mObywatel).

PIT-11 od płatnika tylko na wniosek podatnika

Podatnik będzie mógł też uzyskać imienną informację od płatnika, ale będzie musiał złożyć w tym zakresie wniosek. Nie będzie musiał go uzasadniać. Płatnik przekaże te informacje w sposób, jaki funkcjonuje w danej firmie lub w sposób uzgodniony z podatnikiem (np. papierowo, elektronicznie).

Od kiedy obowiązują zmiany w przekazywaniu informacji podatkowych?

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będą miały zastosowanie do rozliczeń dochodów uzyskanych począwszy od 2026 r. „Takie rozwiązanie zapewnia odpowiedni czas na przygotowanie techniczne i organizacyjne zarówno po stronie administracji podatkowej, jak i podmiotów zobowiązanych do sporządzania imiennych informacji” – czytamy w rządowym wykazie.

Etap legislacyjny

Założenia do nowelizacji ustaw o PIT i CIT – w wykazie prac Rady Ministrów (nr UDER105)