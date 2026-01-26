W odpowiedzi na poselską interpelację (nr 14440) poinformował, że minister finansów i gospodarki nie może wydać w tym zakresie urzędowych objaśnień podatkowych, bo w praktyce gospodarczej występuje zbyt wiele rozwiązań technologicznych. Poza tym – jak dodał – do resortu finansów nie napływają sygnały o niejednolitym stosowaniu prawa. Nie ma też rozbieżnych w tym zakresie interpretacji indywidualnych.

Niezależnie od tego natomiast – poinformował – MF monitoruje stosowanie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez organy podatkowe (w tym wypadku – samorządowe). Dodał, że jeśli będzie to konieczne, minister zainterweniuje, tak jak zrobił to z powodu niejednolitej interpretacji przepisów o opodatkowaniu obiektów kontenerowych. W tej sprawie – przypomnijmy – minister wydał 2 stycznia 2026 r. interpretację ogólną (Dz.Urz. MF poz. 2).

Instalacje wewnątrz budynków

Jak są zatem opodatkowane instalacje wewnątrz budynków (np. instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, telekomunikacyjna, gazowa, elektroenergetyczna)? Co do zasady są one neutralne podatkowo, jako że pełnią służebną rolę wobec budynku. Ich wartość nie wpływa na podatek, ponieważ podstawą opodatkowania budynków jest ich powierzchnia użytkowa (art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.) – wyjaśnił wiceminister w odpowiedzi na poselską interpelację.

Przypomniał, że budynkiem w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest „obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz który posiada fundamenty i dach” (z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na gromadzenie materiałów sypkich, materiałów występujących w kawałkach albo w postaci ciekłej lub gazowej).

Niezależnie więc od zmiany przepisów, która nastąpiła od 1 stycznia 2025 r., przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości był i jest budynek rozumiany jako obiekt wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – podkreślił wiceminister.

Instalacje związane z budowlą

Natomiast odrębnym od budynku przedmiotem opodatkowania może być umieszczona w nim budowla wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – wyjaśnił wiceminister. Wskazał, że budowla może być usytuowana w bryle budynku lub „przebiegać” przez budynek (np. rurociąg). W takiej sytuacji – jak poinformował – wartość instalacji wpływa na wysokość podatku od nieruchomości, ponieważ instalacja zapewnia możliwość użytkowania budowli zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wiceminister podkreślił, że dotyczy to wyłącznie budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 lit. a) u.p.o.l.. Chodzi więc o „obiekt niebędący budynkiem, wymieniony w załączniku nr 4 do ustawy, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem”. W tym wypadku instalacje podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i zwiększają wartość będącą podstawą opodatkowania budowli – podsumował wiceminister.

Fundamenty pod maszyny i urządzenia

Odniósł się także do pytania o fundamenty pod maszyny oraz pod urządzenia techniczne. Ich celem jest przenoszenie na grunt obciążeń generowanych podczas prac maszyn lub urządzeń. Wiceminister wyjaśnił, że takie fundamenty są opodatkowane jako budowle, ponieważ nie mogą być częścią składową innego obiektu. Są to odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową – poinformował wiceminister. Dodał, że bez znaczenia jest umiejscowienie takich fundamentów – wewnątrz albo na zewnątrz obiektu budowlanego.

Odpowiedź z 21 stycznia 2026 r. na poselską interpelację nr 14440, znak sprawy: DPL2.054.1.2026