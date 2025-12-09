Przez kilka lat spółka deklarowała do opodatkowania poszczególne obiekty: oświetlenie terenu, oznakowanie organizacji ruchu, konstrukcję zewnętrznej klatki schodowej i wiaty oraz instalacje na nich. Potem jednak doszła do wniosku, że było to błędem.

Twierdziła, że obiekty te nie są ani budowlami, ani urządzeniami budowlanymi. Argumentowała, że oświetlenie i oznakowanie nie są niezbędne do użytkowania budynku ani parkingu zgodnie z ich przeznaczeniem, a klatka schodowa umożliwia jedynie wejście na dach, co nie ma związku z funkcją handlowo-usługową budynku. Dlatego złożyła korekty deklaracji i wystąpiła o zwrot niemal 140 tys. zł podatku.