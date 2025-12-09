Przez kilka lat spółka deklarowała do opodatkowania poszczególne obiekty: oświetlenie terenu, oznakowanie organizacji ruchu, konstrukcję zewnętrznej klatki schodowej i wiaty oraz instalacje na nich. Potem jednak doszła do wniosku, że było to błędem.
Twierdziła, że obiekty te nie są ani budowlami, ani urządzeniami budowlanymi. Argumentowała, że oświetlenie i oznakowanie nie są niezbędne do użytkowania budynku ani parkingu zgodnie z ich przeznaczeniem, a klatka schodowa umożliwia jedynie wejście na dach, co nie ma związku z funkcją handlowo-usługową budynku. Dlatego złożyła korekty deklaracji i wystąpiła o zwrot niemal 140 tys. zł podatku.
Dlaczego są opodatkowane?
Organy podatkowe odmówiły zwrotu. Szczegółowo odniosły się do poszczególnych konstrukcji i wyjaśniły, że podlegają one opodatkowaniu, ponieważ:
- oświetlenie terenu, konstrukcja klatki schodowej oraz konstrukcja stalowa wiat wraz z pokryciem są budowlami;
- oznakowanie organizacji ruchu stanowi jeden obiekt wraz z parkingiem;
- instalacje na wiatach stanowią integralną część wiat.
Nie było nadpłaty w podatku od nieruchomości
Tego samego zdania były sądy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 239/24) nie miał wątpliwości, że sporne obiekty podlegają opodatkowaniu, ponieważ służą do obsługi centrum handlowego, czyli całego kompleksu obiektów budowlanych, na które składają się budynek, drogi dojazdowe oraz parking.
Wątpliwości co do tego nie miał również Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł, że organy słusznie odmówiły spółce stwierdzenia nadpłaty podatku.
Wyrok NSA z 4 grudnia 2025 r., sygn. akt III FSK 1219/24
