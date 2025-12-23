Ekspres do kawy w domowym biurze

Spytał o to mężczyzna, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wytwarza oprogramowanie. Tłumaczył, że pracuje głównie z domu, natomiast aby poprawić wydajność pracy, kupił ekspres do kawy na fakturę firmową. Ekspres znajduje się w domowym biurze i jest używany przede wszystkim w dni robocze w ramach wykonywania działalności gospodarczej, a sporadycznie także podczas spotkań z kontrahentami. W weekendy oraz poza godzinami pracy ekspres bywa wykorzystywany do celów prywatnych. Mężczyzna przyjmuje proporcjonalny podział użytkowania w stosunku 5:2 (dni robocze: cele działalności gospodarczej, weekendy: użytkowanie prywatne). Chciał się więc upewnić, że większą część wartości ekspresu (5/7) będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Co z kosztami uzyskania przychodów?

Z tym jednak nie zgodził się dyrektor KIS. Podkreślił, że wydatki poniesione na zakup „zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa” mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tej działalności, pod warunkiem, że są wykorzystywane jedynie w prowadzonej działalności gospodarczej (art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy o PIT).

- Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na przedmioty, które służą celom prywatnym podatnika, byłoby sprzeczne z zasadą równości wobec prawa – stwierdził organ. Wyjaśnił, że stawiałoby to w uprzywilejowanej sytuacji podatników prowadzących działalność wobec tych, którzy jej nie prowadzą, a którzy również ponoszą wydatki na cele osobiste (np. mieszkaniowe) i nie mogą ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dlatego podatnik nie może zaliczyć ekspresu do kawy do kosztów podatkowych.