Uchylił w ten sposób wydaną jeszcze we wrześniu 2022 r. interpretację indywidualną w której dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej doszedł do odmiennych wniosków.

Interpretacja dotyczyła przedsiębiorcy, który świadczy usługi cyberbezpieczeństwa. Działalność gospodarczą prowadził we własnym domu, gdzie przechowywał poufne dane klientów, karty dostępu do ich biur, klucze do uwierzytelniania danych i poufną dokumentację. Ewentualne włamanie do domu i kradzież tych danych miałaby dla przedsiębiorcy negatywne skutki finansowe. Niezależnie od samego rozwiązania umowy, musiałby bowiem zapłacić swoim klientom wysokie kary finansowe. Dom miał w związku z tym założony system alarmowy oraz monitoring, a dodatkowo pilnował go pies. Przedsiębiorca ponosił na utrzymanie zwierzaka wydatki m.in. związane z wyżywieniem i opieką weterynaryjną.

Odliczenie VAT od utrzymania psa – stanowisko fiskusa krok po kroku

We wniosku o interpretację przedsiębiorca przekonywał, że może odliczyć całość podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących utrzymanie psa. Mają one bowiem związek z prowadzoną działalnością gospodarcza i wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi VAT. W interpretacji z 28 września 2022 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.379.2022.1.AA) dyrektor KIS nie zgodził się z takim stanowiskiem. Stwierdził, że posiadanie psa stróżującego nie jest niezbędne dla ochrony poufnych danych przechowywanych w domu przedsiębiorcy. Wydatki przedsiębiorcy nie są więc bezpośrednio związane z jego przychodami. Nie mają też z nimi związku pośredniego, bo stanowią elementu cenotwórczego usług cyberbezpieczeństwa. Innymi słowy wydatki przedsiębiorcy mają charakter prywatny i nie uprawniają do odliczenia VAT – uznał ponad trzy lata temu dyrektor KIS. Teraz jednak Szef KAS zmienił tę interpretację i zgodził się z argumentami przedsiębiorcy. Przyznał, że wydatki ponoszone na utrzymanie zwierzaka są związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, a więc w tym zakresie może on odliczyć VAT naliczony.

Interpretacja zmieniająca Szefa KAS z 14 listopada 2025 r. (sygn. DOP7.8101.15.2025)