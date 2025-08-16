Spytała o to kobieta, która chciała inwestować w kryptowalutę. Zachęcił ją do tego mężczyzna, który podszywał się pod pracownika firmy zajmującej się takimi inwestycjami. Nakłonił ją do zainstalowania aplikacji w celu zakupu kryptowaluty, a następnie do wysłania jej na jego kryptowalutowy portfel. Okazało się jednak, że tego nie zrobił, kobieta została okradziona. Sądziła, że nie musi składać zeznania podatkowego. Nie doszło bowiem do zbycia waluty wirtualnej, przez które rozumie się – zgodnie z art. 17 ust. 1f ustawy o PIT – „wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną”.

Trzeba złożyć zeznanie

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na art. 30b ust. 6a ustawy o PIT, zgodnie z którym podatnik wykazuje koszty uzyskania przychodów w związku z nabyciem wirtualnych walut, także wtedy, gdy w roku podatkowym nie uzyskał przychodów z odpłatnego ich zbycia. Dlatego – jak wyjaśnił organ - kobieta musi złożyć PIT-38 i wykazać w nim jako koszty uzyskania przychodu wydatki na nabycie wirtualnej waluty. Koszty te będą powiększały koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym – dodał.

Uznał natomiast, że nie doszło do zbycia kryptowalut, przez które rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. To oznacza, że kobieta nie uzyskała przychodu.

Można potrącić koszt

- Podatniczka będzie mogła rozliczyć koszty podatkowe dotyczące skradzione kryptowaluty w kolejnych latach, potrącając je od przychodu ze sprzedaży kolejnych kryptowalut, które kupi – wyjaśnia Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton, Ekspertka przypomina, że zysków (strat) z kryptowalut nie łączy się z innymi dochodami kapitałowymi.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 sierpnia 2025 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.448.2025.2.MST