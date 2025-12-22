API (ang. Application Programming Interface) to – jak wyjaśnia MF na swojej stronie – zbiór szczegółowych zasad oraz specyfikacji technicznych, które określają sposób, w jaki Krajowy System e-Faktur (KSeF) wymienia dane i współdziała z zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi.

Zamrożenie kontraktu produkcyjnego KSeF oznacza, że nie powinno już być zmian w API. Jeśli nawet MF się na nie zdecyduje, to jak uspokaja resort: „każda aktualizacja w API, mogąca potencjalnie wpłynąć na funkcjonowanie istniejących integracji, będzie w dalszym ciągu komunikowana z odpowiednim wyprzedzeniem oraz publikowana poprzez oficjalny changelog API”. Przy czym – jak zapewnia resort – niezmienne pozostaną takie elementy, jak: lista endpointów, formaty żądań i odpowiedzi, znaczenie pól, kody odpowiedzi, reguły walidacji.