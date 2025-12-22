API (ang. Application Programming Interface) to – jak wyjaśnia MF na swojej stronie – zbiór szczegółowych zasad oraz specyfikacji technicznych, które określają sposób, w jaki Krajowy System e-Faktur (KSeF) wymienia dane i współdziała z zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi.
Zamrożenie kontraktu produkcyjnego KSeF oznacza, że nie powinno już być zmian w API. Jeśli nawet MF się na nie zdecyduje, to jak uspokaja resort: „każda aktualizacja w API, mogąca potencjalnie wpłynąć na funkcjonowanie istniejących integracji, będzie w dalszym ciągu komunikowana z odpowiednim wyprzedzeniem oraz publikowana poprzez oficjalny changelog API”. Przy czym – jak zapewnia resort – niezmienne pozostaną takie elementy, jak: lista endpointów, formaty żądań i odpowiedzi, znaczenie pól, kody odpowiedzi, reguły walidacji.
MF przypomniało, że w ostatnich miesiącach rozwijało interfejs API KSeF 2.0 w ścisłej współpracy z integratorami i dostawcami oprogramowania, w oparciu o realne scenariusze spodziewane w warunkach produkcyjnych.
Przypomnijmy, że obowiązkowy KSeF wejdzie w życie 1 lutego 2026 r. Od tego dnia najwięksi przedsiębiorcy będą musieli wystawiać za pomocą KSeF faktury ustrukturyzowane. Pozostałe firmy zrobią to 1 kwietnia 2026 r., a najmniejsze, z miesięcznymi obrotami poniżej 10 tys. zł – od 1 stycznia 2027 r.
Natomiast już 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy muszą być gotowi, by odbierać faktury wystawione w KSeF.
