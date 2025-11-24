Obowiązek złożenia deklaracji VAT za okres do dnia poprzedzającego rozwiązanie grupy spoczywa na przedstawicielu grupy VAT. Po jej rozwiązaniu każdy z byłych członków grupy odzyskuje status odrębnego podatnika VAT i składa własne deklaracje za okresy od dnia następującego po rozwiązaniu grupy.

Więcej niż jeden JPK_VAT?

Czy to oznacza, że za miesiąc, w którym doszło do rozwiązania grupy VAT, może zostać złożonych więcej niż jeden JPK_VAT?

Może się tak zdarzyć. Weźmy taki przykład: do ogłoszenia upadłości doszło 15 września. Rozwiązanie grupy nastąpiło więc 14 września. To oznacza, że przedstawiciel grupy VAT składa deklarację obejmującą dane grupy za okres od 1 do 14 września, a każdy były członek grupy składa własną deklarację obejmującą jego transakcje za czas od 15 września do końca miesiąca. W praktyce oznacza to konieczność złożenia odrębnych plików JPK_VAT za wrzesień: jednego zbiorczego składanego przez grupę VAT i co najmniej dwóch indywidualnych, zależnie od liczby członków.

Co z korektami deklaracji VAT?

Co w takim razie z korektami tych deklaracji?

Jeśli przyczyna korekty ma charakter pierwotny, tzn. błąd powstał jeszcze w czasie istnienia grupy VAT, konieczne może być skorygowanie historycznych rozliczeń grupy VAT. W tej sytuacji korektę powinien złożyć przedstawiciel grupy VAT.

Ale on już przecież nie będzie przedstawicielem grupy, skoro ona sama już nie istnieje?

Mimo że grupa VAT utraci status podatnika, jej były przedstawiciel wciąż może dokonywać korekt za okresy rozliczeniowe, w których była ona podatnikiem. Jeżeli na skutek złożenia korekty powstanie nadpłata, to były przedstawiciel grupy VAT będzie miał prawo złożyć wniosek o stwierdzenie tej nadpłaty, czyli mówiąc prościej – jej zwrot.

Kto otrzyma zwrot nadwyżki po ogłoszeniu upadłości jednego z członków grupy VAT?

Kto otrzyma zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym po rozwiązaniu grupy?

Zwrot nadwyżki VAT przysługuje grupie VAT jako podatnikowi. Zostanie więc przekazany na konto bankowe wskazane przez przedstawiciela grupy VAT. Analogiczne zasady obowiązują po rozwiązaniu grupy – zwrot może być dokonany tylko na konto, które było przypisane do grupy VAT. Dalsze rozdystrybuowanie kwoty zwrotu powinno zostać zarządzone wewnętrznie między byłymi członkami grupy. ©℗