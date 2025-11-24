Obowiązek złożenia deklaracji VAT za okres do dnia poprzedzającego rozwiązanie grupy spoczywa na przedstawicielu grupy VAT. Po jej rozwiązaniu każdy z byłych członków grupy odzyskuje status odrębnego podatnika VAT i składa własne deklaracje za okresy od dnia następującego po rozwiązaniu grupy.
Więcej niż jeden JPK_VAT?
Może się tak zdarzyć. Weźmy taki przykład: do ogłoszenia upadłości doszło 15 września. Rozwiązanie grupy nastąpiło więc 14 września. To oznacza, że przedstawiciel grupy VAT składa deklarację obejmującą dane grupy za okres od 1 do 14 września, a każdy były członek grupy składa własną deklarację obejmującą jego transakcje za czas od 15 września do końca miesiąca. W praktyce oznacza to konieczność złożenia odrębnych plików JPK_VAT za wrzesień: jednego zbiorczego składanego przez grupę VAT i co najmniej dwóch indywidualnych, zależnie od liczby członków.
Co z korektami deklaracji VAT?
Jeśli przyczyna korekty ma charakter pierwotny, tzn. błąd powstał jeszcze w czasie istnienia grupy VAT, konieczne może być skorygowanie historycznych rozliczeń grupy VAT. W tej sytuacji korektę powinien złożyć przedstawiciel grupy VAT.
Mimo że grupa VAT utraci status podatnika, jej były przedstawiciel wciąż może dokonywać korekt za okresy rozliczeniowe, w których była ona podatnikiem. Jeżeli na skutek złożenia korekty powstanie nadpłata, to były przedstawiciel grupy VAT będzie miał prawo złożyć wniosek o stwierdzenie tej nadpłaty, czyli mówiąc prościej – jej zwrot.
Kto otrzyma zwrot nadwyżki po ogłoszeniu upadłości jednego z członków grupy VAT?
Zwrot nadwyżki VAT przysługuje grupie VAT jako podatnikowi. Zostanie więc przekazany na konto bankowe wskazane przez przedstawiciela grupy VAT. Analogiczne zasady obowiązują po rozwiązaniu grupy – zwrot może być dokonany tylko na konto, które było przypisane do grupy VAT. Dalsze rozdystrybuowanie kwoty zwrotu powinno zostać zarządzone wewnętrznie między byłymi członkami grupy. ©℗
