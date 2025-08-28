Rezultat? – Powstaje niejako alternatywna masa upadłości, dostępna jedynie wierzycielowi podatkowemu, poza kontrolą syndyka – mówi Michał Szlachciak z Legaline Law & Tax Solutions.

– Paradoksalnie, dzisiejsza praktyka nie służy nawet fiskusowi – zauważa Dariusz Kwiatkowski z kancelarii Kwiatkowski & Wspólnicy. Zwraca uwagę na to, że środki zajęte przez skarbówkę w ramach zabezpieczenia pozostają miesiącami zamrożone na rachunku Ministerstwa Finansów, ponieważ zajęcie zabezpieczające nie może przekształcić się w egzekucyjne.

– Skarb Państwa nie odzyskuje pieniędzy szybciej, a inni wierzyciele są w tym czasie pozbawieni dostępu do tych aktywów. W praktyce tracą więc wszyscy: pracownicy, wierzyciele prywatni, a także sam budżet państwa – wskazuje ekspert.

Uporowi fiskusa sprzeciwił się niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ale jego wyrok „wiosny nie czyni”, skarbówka powołuje się na inne orzeczenia.

– Wyrok WSA w Warszawie jest istotnym przypomnieniem, że wszelkie wierzytelności – niezależnie od tego, czy ich wierzycielem jest pracownik, kontrahent, czy fiskus – muszą być dochodzone według jednolitych reguł – komentuje Dariusz Kwiatkowski.

WSA w Warszawie: po ogłoszeniu upadłości fiskus nie może prowadzić postępowań zabezpieczających

W wyroku z 24 lipca 2025 r. (sygn. III SA/Wa 922/25) WSA w Warszawie orzekł, że po ogłoszeniu upadłości organy podatkowe nie mogą prowadzić postępowań zabezpieczających, a wcześniej zajęte środki powinny zostać zwrócone do masy upadłości. Innymi słowy to, co zajął organ podatkowy, ma wrócić do masy upadłości. A skarbówka – jeśli ma ku temu podstawy – może dochodzić swoich roszczeń na równi z innymi wierzycielami.

Sąd podkreślił, że przepisy prawa upadłościowego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 614 ze zm.) zakazują egzekucji po ogłoszeniu upadłości. Niedopuszczalne jest również utrzymywanie zabezpieczeń podatkowych, które paraliżują postępowanie upadłościowe i tworzą „alternatywną masę upadłości” poza kontrolą syndyka – stwierdził WSA.

Tym samym odciął się od dotychczasowej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Wierzyciele nierówno traktowani

Eksperci nie mają wątpliwości, że zaprezentowana przez warszawski sąd wykładnia to jedyne słuszne podejście.

– W przeciwnym razie podmiot legitymujący się tytułem wykonawczym byłby traktowany gorzej od organu podatkowego, który dysponuje jedynie decyzją o zabezpieczeniu – zauważa Paweł Lewandowski, adwokat i doradca restrukturyzacyjny, który w sprawie rozpoznanej przez WSA występował jako syndyk masy upadłości skarżącej spółki.

Ekspert podkreśla, że z chwilą ogłoszenia upadłości dokonane wcześniej zabezpieczenia zwyczajnie tracą swój sens – z uwagi na to, że niedopuszczalne jest prowadzenie egzekucji z zabezpieczonych wcześniej składników majątkowych upadłej spółki.

– Działania organów podatkowych, polegające na utrzymywaniu zabezpieczeń dokonanych przed ogłoszeniem upadłości, prowadzą nie tylko do naruszenia zasady równego traktowania wierzycieli, ale także do dezorganizacji całego postępowania – dodaje Dariusz Kwiatkowski.

Co mówią przepisy

Zgodnie z art. 146 ust. 1 prawa upadłościowego postępowanie egzekucyjne wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, a skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, ulega zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości.

Po tym dniu niedopuszczalne jest:

kierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz

wykonywanie postanowień lub zarządzeń o zabezpieczeniu na majątku upadłego

Tak wynika z art. 146 ust. 3 prawa upadłościowego, a wyjątki są nieliczne. Dotyczą m.in. roszczeń alimentacyjnych.

Wyroki po myśli fiskusa

Fiskus uważa, że przepis ten wprowadza zakaz wykonywania zarządzeń zabezpieczających tylko po ogłoszeniu upadłości, a nie wcześniej. Dlatego gdy podatnik złoży wniosek o ogłoszenie upadłości (uwzględniony następnie przez sąd), to organy podatkowe i tak odmawiają umorzenia postępowań zabezpieczających oraz zwrotu – do masy upadłości – zajętych środków. Argumentują, że art. 146 ust. 3 prawa upadłościowego nie zakazuje wykonywania zarządzeń zabezpieczających sprzed ogłoszenia upadłości podatnika.

Praktyka ta prowadzi do paradoksalnych sytuacji, ale przez lata spotykała się z aprobatą sądów administracyjnych. Orzekały one, że zabezpieczenia ustanowione przez organ podatkowy przed ogłoszeniem upadłości zachowują moc. Tak stwierdziły m.in.: WSA w Białymstoku w prawomocnych wyrokach z 21 kwietnia 2021 r. (I SA/Bk 79/21) i z 17 stycznia 2018 r. (I SA/Bk 1626/17), WSA w Krakowie w nieprawomocnym wyroku z 16 września 2020 r. (I SA/Kr 469/20) i WSA w Warszawie w prawomocnym wyroku z 29 lipca 2016 r. (III SA/Wa 2818/15).

Z wyroków tych wynika, że art. 146 ust. 1 prawa upadłościowego odnosi się tylko do postępowań egzekucyjnych, a więc nie obejmuje postępowań zabezpieczających. Z kolei art. 146 ust. 3 – zdaniem sądów – ustanawia zakaz wszczynania i prowadzenia egzekucji oraz wykonywania zabezpieczeń po ogłoszeniu upadłości, lecz nie obejmuje zabezpieczeń ustanowionych wcześniej.

Skoro więc organ podatkowy dokonał zabezpieczenia przed ogłoszeniem upadłości, to pozostaje ono skuteczne – wynika z tych wyroków. W jednym z nich WSA w Białymstoku dodał, że gdyby ustawodawca chciał objąć zakresem tego przepisu również wcześniejsze zabezpieczenia, to napisałby to wyraźnie w ustawie.

Bezpodstawne uprzywilejowanie fiskusa

Orzeczenie to spotkało się z krytyką ze strony dr Piotra Stanisławiszyna, sędziego w sekcji ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Opolu i wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego. W publikacji „Skuteczność zabezpieczeń podatkowych ustanowionych przed ogłoszeniem upadłości po dacie ogłoszenia upadłości. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2021 r. (I SA/BK 79/21)” sędzia podkreślił, że celem postępowania upadłościowego jest zgromadzenie całego majątku dłużnika w jednej masie i równe traktowanie wierzycieli.

Dlatego – w ocenie dr Piotra Stanisławiszyna – art. 146 ust. 1 i 3 prawa upadłościowego obejmuje zarówno postępowania egzekucyjne, jak i zabezpieczające.

– Przyjęcie odmiennej interpretacji prowadziłoby do uprzywilejowania wierzyciela publicznoprawnego kosztem innych wierzycieli – puentuje sędzia Stanisławiszyn.

Opinie

Wszelkie wierzytelności muszą być dochodzone według jednolitych reguł Wyrok WSA w Warszawie jest istotnym przypomnieniem, że wszelkie wierzytelności – niezależnie od tego, czy ich wierzycielem jest pracownik, kontrahent, czy fiskus – muszą być dochodzone według jednolitych reguł. Upadłość jest postępowaniem o charakterze egzekucji uniwersalnej. Warto podkreślić, że teza o wygaśnięciu zabezpieczenia z chwilą ogłoszenia upadłości od dawna nie budzi wątpliwości w orzecznictwie sądów cywilnych i karnych. Tym bardziej niezrozumiałe jest, że organy podatkowe wciąż starają się stosować odmienną praktykę, stawiając się w roli „superwierzyciela” uprzywilejowanego względem innych uczestników postępowania. Wyrok WSA w Warszawie zasługuje na aprobatę, ponieważ przywraca porządek normatywny: syndyk działa w interesie wszystkich wierzycieli, a wyłącznym trybem zaspokojenia pozostaje lista wierzytelności i plan podziału. To stanowisko wzmacnia jednolitość systemu i eliminuje ryzyko powstawania podwójnych standardów ochrony wierzycieli. Kluczowe pytanie brzmi, kiedy fiskus przyjmie tę wykładnię jako oczywistą i zaprzestanie praktyk, które w istocie szkodzą także jemu samemu.