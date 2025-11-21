Sejm przyjął nowelizację podatku od spadków i darowizn w tym zakresie. Teraz zajmie się nią Senat. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Przywrócenie terminu na zgłoszenie spadku

Jedna ze zmian dotyczy sześciomiesięcznego terminu na zgłoszenie (na druku SD-Z2) spadku po najbliższej rodzinie (np. małżonku, rodzicach, dziadkach). Termin ten liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, a dochowanie go pozwala nie płacić podatku od odziedziczonego majątku.

Obecnie fiskus nie może przywracać tego terminu, nawet jeżeli przepadł on nie z winy podatnika (np. ze względu na chorobę lub brak wiedzy o spadku). Po zmianach będzie to możliwe na wniosek podatnika i po uwierzytelnieniu, że uchybienie terminu nie nastąpiło z jego winy.

Zgodnie z przepisem przejściowym urząd skarbowy będzie mógł przywrócić termin na zgłoszenie spadku, jeżeli jego nabycie nastąpiło od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Będzie też mógł to samo zrobić w przyszłości co do terminu, który w momencie wejścia w życie nowych przepisów jeszcze nie upłynął.

Obowiązek podatkowy. Co się zmieni?

Doprecyzowany zostanie też moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu spadku. Dziś powstaje on już w chwili przyjęcia spadku, czego podatnicy nie zawsze są świadomi. Brak złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy oznacza jego automatyczne przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

Po zmianie obowiązek podatkowy powstanie dopiero z chwilą:

- uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

- zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia,

- wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.