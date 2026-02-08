Ministerstwo Finansów zapewniało niedawno, że pojawi się ona już 1 lutego 2026 r. Terminu nie udało się utrzymać. KSeF umożliwi zgłaszanie oszukańczych faktur dopiero w przyszłości – poinformował Zbigniew Stawicki, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiadając 4 lutego 2026 r. na interpelację poselską nr 14585. Nie podał konkretnej daty.
Dlaczego to tak ważne dla przedsiębiorców? Od dawna wyrażali oni obawy, że gdy wejdzie w życie obowiązkowy KSeF, nieuczciwe podmioty zaczną masowo wystawiać faktury na cudze dane, paraliżując tym samym pracę działów księgowych.
Prezerwatywy na kancelarię premiera
Wątpliwości w tym zakresie nasiliły się w styczniu 2026 r., gdy jeden z polityków opozycji zasugerował w internecie, że ofiarą takiego procederu mogą się stać instytucje publiczne. W ostatnich dniach polityk znalazł pierwszego naśladowcę. W sieci został zamieszczony filmik, na którym osoba kupująca w aptece prezerwatywy zażądała wystawienia faktury w KSeF na dane Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autor filmiku przekonywał, że jego pomysł jest dowodem na systemową lukę.
Również przed wejściem w życie obowiązkowego KSeF można było wystawić faktury na dane innego przedsiębiorcy, ale takie faktury nie wpływały do księgowości rozliczającej podatnika VAT. Teraz, gdy działa centralny system, ofiarą scamu może paść każdy przedsiębiorca.
Ministerstwo Finansów chce pomóc
Resort finansów jest tego świadomy. W wywiadzie udzielonym redakcji DGP („Firmy otrzymały wystarczająco dużo czasu na przygotowania do KSeF”, DGP 233/2025) przedstawiciele MF zapewniali, że przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać oszukańcze faktury fiskusowi w KSeF. Potem pojawiły się informacje, że przycisk do zgłaszania fakturowego oszustwa pojawi się w KSeF od 1 kwietnia 2026 r., a więc gdy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych obejmie małe i średnie firmy. Jednak 26 stycznia 2026 r. podczas briefingu prasowego zapewniano, że przycisk do zgłaszania scamu pojawi się w Aplikacji Podatnika KSeF już 1 lutego 2026 r.
Zbigniew Stawicki doradzał wtedy przedsiębiorcom, którzy padną ofiarą takiego oszustwa, aby zgłaszali to skarbówce oraz organom ścigania. Przypomniał, że wystawca fałszywej faktury podlega odpowiedzialności karnej. Ryzykuje też dodatkowym zobowiązaniem w VAT. Przestrzegał, że zidentyfikowanie takiego podmiotu jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ zostawia on „ślad cyfrowy”.
Rozwiązania nadal nie ma
Nadal jednak ani w KSeF, ani w Aplikacji Podatnika nie ma przycisku do zgłaszania faktur scamowych. Grupa posłów, która wystąpiła z interpelacją, zwróciła uwagę na sytuację, w której wystawca prześle do KSeF „pustą fakturę” (dokumentującą transakcję, która nie miała miejsca) lub prawdziwą fakturę, ale z zawyżoną ceną zakupu towaru lub usługi. W tej sytuacji jeżeli odbiorca odmówi zapłaty zawyżonej ceny, może zostać pozwany do sądu, a także spotkać się z pytaniem, dlaczego nie odrzucił faktury. Posłowie spytali więc, kiedy zostanie udostępniona w KSeF funkcja „przyjęcia faktury (z ograniczonym czasowo terminem)”.
W odpowiedzi Zbigniew Stawicki wyjaśnił, że funkcjonalności, której domagają się posłowie, w KSeF nie będzie. Pojawi się za to wspomniany przycisk do zgłaszania faktur scamowych. „Aby zgłosić fakturę, konieczne będzie wpisanie uzasadnienia zgłoszenia. Dzięki temu możliwe będzie identyfikowanie potencjalnych źródeł nadużyć” – podsumował zastępca szefa KAS.
