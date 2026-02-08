Ministerstwo Finansów zapewniało niedawno, że pojawi się ona już 1 lutego 2026 r. Terminu nie udało się utrzymać. KSeF umożliwi zgłaszanie oszukańczych faktur dopiero w przyszłości – poinformował Zbigniew Stawicki, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiadając 4 lutego 2026 r. na interpelację poselską nr 14585. Nie podał konkretnej daty.

Dlaczego to tak ważne dla przedsiębiorców? Od dawna wyrażali oni obawy, że gdy wejdzie w życie obowiązkowy KSeF, nieuczciwe podmioty zaczną masowo wystawiać faktury na cudze dane, paraliżując tym samym pracę działów księgowych.

Prezerwatywy na kancelarię premiera

Wątpliwości w tym zakresie nasiliły się w styczniu 2026 r., gdy jeden z polityków opozycji zasugerował w internecie, że ofiarą takiego procederu mogą się stać instytucje publiczne. W ostatnich dniach polityk znalazł pierwszego naśladowcę. W sieci został zamieszczony filmik, na którym osoba kupująca w aptece prezerwatywy zażądała wystawienia faktury w KSeF na dane Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autor filmiku przekonywał, że jego pomysł jest dowodem na systemową lukę.

Również przed wejściem w życie obowiązkowego KSeF można było wystawić faktury na dane innego przedsiębiorcy, ale takie faktury nie wpływały do księgowości rozliczającej podatnika VAT. Teraz, gdy działa centralny system, ofiarą scamu może paść każdy przedsiębiorca.