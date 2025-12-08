Przypomnijmy, że taki obowiązek wynika z art. 108g ustawy o VAT, który wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r. Dotyczy on również podatników opłacających faktury ustrukturyzowane w imieniu nabywców.

O interpretację wystąpiła spółka powiązana z francuskim armatorem. Nie jest on zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT ani nie ma tu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka zawarła z armatorem umowę agencyjną, która zobowiązała ją m.in. do wystawiania faktur przychodowych w jego imieniu, pobierania należności od polskich klientów, a także przyjmowania, weryfikacji i opłacania faktur wystawianych przez polskich dostawców na jego rzecz. Spółka płaci za nie z własnego konta, ale ze środków należących do armatora. Zbliżające się wejście w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w powiązaniu z wejściem w życie art. 108g ustawy o VAT sprawiło, że nabrała wątpliwości co do swojej przyszłej roli.

Tylko dla czynnych podatników VAT

We wniosku o interpretację spółka przekonywała, że nie będzie musiała w 2027 r. podawać numeru KSeF lub identyfikatora zbiorczego opłacanej faktury ustrukturyzowanej, bo faktyczny nabywca towaru lub usługi, czyli armator, nie będzie polskim czynnym podatnikiem VAT. Sama będzie wyłącznie pośrednikiem w płatności, a więc, jak sądziła, byłby to kolejny argument za brakiem nowego obowiązku. Na poparcie swojego stanowiska spółka przywołała interpretację indywidualną dyrektora KIS z 19 grudnia 2024 r. (sygn. 0114-KDIP4-3.4012.673.2024.1.APR).

Dyrektor KIS zgodził się ze spółką. Przyznał, że skoro nabywca towarów lub usług nie będzie polskim czynnym podatnikiem VAT, to w 2027 r. spółki nie będzie dotyczył obowiązek z art. 108g ustawy. Zauważył przy tym, że spółka działa w imieniu nabywcy jako podatnik, a więc musiałaby podawać numer KSeF lub identyfikator zbiorczy opłacanej faktury, gdyby nabywca był czynnym podatnikiem VAT. Nie będzie mieć takiego obowiązku wyłącznie z powodu statusu podatkowego francuskiego armatora. ©℗