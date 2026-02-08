Eksperci uważają, że to słuszna decyzja. Przesunięcie terminu wyznaczonego na 1 kwietnia spowodowałoby więcej zamieszania niż korzyści – mówią. – Oczekiwałbym raczej od Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Cyfryzacji zaangażowania i konkretnych prac, aby w kwietniu br. profil zaufany był w stanie obsłużyć ok. 3 mln osób prowadzących jednoosobowe działalności – mówi Piotr Kępisty, doradca podatkowy, zrozumvat.pl.

- Dalsze przekładanie terminu mogłoby wzmocnić przekonanie, że KSeF jest rozwiązaniem nieostatecznym, co w praktyce zniechęciłoby część firm do realnego wdrożenia systemu – dodaje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt (patrz: opinie).

Problemy z logowaniem ustały

Od czwartku można już bez problemu logować się do Krajowego Systemu e-Faktur – zarówno za pomocą podpisu kwalifikowanego (płatnego), jak i bezpłatnego profilu zaufanego. Powinno więc działać także logowanie do aplikacji mobilnej KSeF.

W ubiegłym tygodniu – gdy były trudności z logowaniem do KSeF – Ministerstwo Finansów poinformowało w odpowiedzi na pytanie DGP, że „Aplikacja mobilna po powiązaniu z KSeF nie wymaga ponownego użycia profilu zaufanego”. Nie jest to prawdą, ponieważ po próbie ponownego zalogowania się do aplikacji mobilnej użytkownik telefonu widzi komunikat: „Wymagane ponowne uwierzytelnienie. Uwierzytelnij się profilem zaufanym, aby zaktualizować posiadane uprawnienia”. Problemem było w minionym tygodniu właśnie skorzystanie z profilu zaufanego, bo próba uwierzytelnienia się w ten sposób kończyła się komunikatem: „Wystąpił nieoczekiwany błąd. Przepraszamy, coś poszło nie tak i nie możesz skorzystać z aplikacji”.

Od czwartku już tych problemów nie ma i, jak poinformował resort w odpowiedzi na pytanie DGP, „MF nie prowadzi prac mających na celu zmianę ustawowego terminu objęcia obowiązkowym KSeF następnej grupy podatników”.

Kto od 1 kwietnia?

Utrzymanie dotychczasowego harmonogramu oznacza, że od kwietnia 2026 r. faktury przy użyciu KSeF będzie musiało wystawiać znacznie więcej podatników niż dotychczas. Przypomnijmy, że 1 lutego br. obowiązek ten objął największe firmy – których wartość sprzedaży brutto w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł.

Natomiast od 1 kwietnia KSeF stanie się obowiązkowy dla podatników, którzy wystawiają faktury na łączną kwotę (brutto) w miesiącu powyżej 10 tys. zł. Ci, którzy wystawiają miesięcznie faktury na łączną kwotę (brutto) mniejszą lub równą 10 tys. zł, zostaną objęci obowiązkowym KSeF od stycznia 2027 r.

Jak liczyć 10 tys. zł

Do limitu 10 tys. zł wlicza się wartość faktur (papierowych i elektronicznych), które co do zasady powinny być wystawione w KSeF. Nie wlicza się wartości sprzedaży:

na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej),

udokumentowanej paragonami fiskalnymi,

udokumentowanej tzw. fakturami fiskalnymi (wystawionymi za pomocą kas rejestrujących).

Tak też wynika z odpowiedzi zamieszczonych na stronie ksef.podatki.gov.pl:

Czy do limitu 10 tys. zł należy wliczać wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej udokumentowaną wyłącznie przy użyciu kasy rejestrującej, w stosunku do której nie została wystawiona faktura?

Nie. Do limitu 10 tys. zł nie wlicza się wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej udokumentowanej wyłącznie przy użyciu kasy rejestrującej.

Czy do limitu 10 tys. zł należy wliczać wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, udokumentowaną tzw. fakturą konsumencką?

Nie. Faktury konsumenckie nie są objęte obowiązkowym KSeF. Do limitu 10 tys. zł wlicza się wyłącznie wartość tych faktur, w stosunku do których podatnik jest zobowiązany do ich wystawienia w KSeF.

Czy do limitu 10 tys. zł należy wliczać wartość faktur wystawionych przy użyciu kas rejestrujących oraz paragonów fiskalnych do 450 zł uznanych za faktury uproszczone?

Nie, gdyż w tych przypadkach można wystawić faktury w postaci papierowej lub elektronicznej. Do limitu 10 tys. zł wlicza się jedynie faktury, które obowiązkowo należy wystawić w KSeF. Dlatego do wartości sprzedaży 10 tys. zł nie będzie wliczana ani wartość faktur wystawionych przy użyciu kas rejestrujących, ani wartość paragonów fiskalnych do 450 zł uznanych za faktury uproszczone.

Czy do limitu 10 tys. zł są wliczane tylko faktury, które obowiązkowo należy wystawiać w KSeF (B2B), czy wlicza się wszystkie wystawione faktury?

Do limitu 10 tys. zł wlicza się jedynie faktury, które obowiązkowo należy wystawić w KSeF (tj. w stosunku do których nie istnieją żadne wyłączenia lub przepisy epizodyczne pozwalające na ich wystawienie poza KSeF).