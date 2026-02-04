Sytuacja z poniedziałku: sprzedawca (duża firma) twierdzi, że wystawił fakturę w KSeF, ale nie wydaje kupującemu jej wizualizacji, tylko fakturę pro forma. To dowód, że nabywca kupił towar i ma zapłacić we wskazanym terminie. A że nie odliczy VAT, bo pro forma do tego nie uprawnia? To już jego problem.

Teoretycznie sprzedawca może wystawić fakturę do 15. dnia następnego miesiąca (zasady ogólne). Ale skoro twierdzi, że wystawił ją w KSeF, to znaczy, że zrobił to w czasie rzeczywistym. Kupujący wraca więc do biura i chce sprawdzić, czy istotnie faktura jest w KSeF. Ale od poniedziałku nie ma szans tego zrobić, bo nie działa logowanie za pomocą Profilu Zaufanego.

Problem z logowaniem się do KSeF

Problem z logowaniem pojawił się nazajutrz po wejściu w życie obowiązkowego KSeF, a w środę wciąż nie został rozwiązany. – Jeżeli odbiorca nie może zalogować się do systemu, aby zweryfikować, czy otrzymany dokument rzeczywiście odzwierciedla dane wprowadzone do KSeF, to nie zweryfikuje tego w inny sposób. Ma dwa wyjścia: albo zapłaci za towar, ufając kontrahentowi, że faktura rzeczywiście trafiła do systemu, albo poczeka z płatnością do momentu zalogowania się do KSeF – mówi Monika Piątkowska z firmy doradczej Fillup.

To komplikuje życie kupującym

Kupujący nie może jednak czekać w nieskończoność. – Trudno się dziwić, że sprzedawca oczekuje zapłaty niezwłocznie. Obowiązek zapłaty wynika z wykonania świadczenia, a nie z samego wystawienia faktury – wskazuje Aneta Lech z kancelarii Lexantis. Z drugiej strony nabywca chciałby odliczyć VAT. – To pokazuje jeden z praktycznych problemów funkcjonowania KSeF – zwraca uwagę ekspertka.

KSeF zamiast online jest offline

Kilkudniowe problemy z logowaniem źle wróżą na przyszłość. – KSeF z założenia miał być rozwiązaniem online, które miało pozwolić również na bieżące monitorowanie wystawianych faktur. Okazuje się jednak, że jest zdecydowanie offline – komentuje Zdzisław Modzelewski, partner w GWW Legal&Tax.

Ekspert zwraca uwagę, że w ustawie o VAT zostały przewidziane tryby awaryjne (offline), ale nie z logowaniem się do systemu. – To może prowadzić do dodatkowych sporów pomiędzy kontrahentami. Jeden twierdzi, że wystawił fakturę w KSeF, drugi, że nie może za nią zapłacić, bo nie może jej pobrać z KSeF. Sprzedawcy z pewnej ostrożności, obawy przed fiskusem oraz niezrozumienia VAT i KSeF będą zapewne posługiwali się różnymi dokumentami fakturopodobnymi. To będzie generowało większy chaos i negatywne nastawienie do KSeF – uważa Modzelewski.

Problem jest systemowy i organizacyjny, a jego skutki obciążają nabywców. – Dostęp nabywcy do dokumentu w KSeF staje się elementem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Jeżeli techniczne bariery, takie jak niedziałające logowanie przez Profil Zaufany, uniemożliwiają weryfikację faktury, to właśnie brak dostępu, a nie sama praktyka posługiwania się pro formą, stanowi dziś rzeczywisty problem – podsumowuje Patrycja Kubiesa z kancelarii podatkowej KiB.

