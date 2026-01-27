Podatnicy skorzystają z pełni rozwiązań dostępnych w systemie zgodnie z planem, a więc 1 lutego 2026 r. o godzinie 0:00. Wtedy będą mogli wystawiać i odbierać faktury ustrukturyzowane w docelowej wersji KSeF. System informatyczny jest na to w pełni przygotowany – zapewnił dyrektor Łożyński. Spotkanie z dziennikarzami zostało zorganizowane przez MF w związku z nasiloną w ostatnich dniach internetową kampanią krytykującą sens wdrożenia obowiązkowego KSeF. Zdaniem przedstawicieli resortu finansów w ramach tej kampanii pojawiło się wiele nieprawdziwych zarzutów. To je właśnie chcieli dementować.

Zbigniew Stawicki, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i wiceminister finansów uznał, że jednym z najpoważniejszych jest zarzut tworzenia obowiązkowego KSeF jako systemu masowej inwigilacji obywateli. Zapewnił, że nie to było celem MF, a dane gromadzone w KSeF nie odbiegają swoim zakresem od tych, które administracja podatkowa gromadzi już obecnie. Uspokoił też po raz kolejny, że fiskus będzie je wykorzystywał wyłącznie wyjątkowo według ściśle określonych procedur. Każdy dostęp do faktur zgromadzonych w KSeF musi być związany z prowadzoną sprawą i wymaga akceptacji przełożonego. Jest w ten sposób monitorowany i audytowany. Przypomniał również, że dane z KSeF są chronione tajemnicą skarbową, a za jej naruszenie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności w myśl art. 306 ordynacji podatkowej.

KSeF 2026 gotowy do obsługi faktur ustrukturyzowanych

Dyrektor Łożyński zapewniał z kolei, że system jest informatycznie gotowy na jego oficjalne uruchomienie. Aktualnie trwają jeszcze ostatnie prace związane np. z migracją faktur wystawionych w pierwszej wersji informatycznej KSeF (KSeF 1.0), ale mają zostać zakończone terminowo. KSeF został też gruntownie przetestowany na wypadek ataków hakerskich (m.in. DDoS) i jest na nie gotowy - uspokajał. Dodał, ze system informatyczny jest przygotowany na przyjmowanie ogromnej ilości faktur ustrukturyzowanych. Ma być gotowy nawet na przyjęcie obecnej dziennej ilości wystawianych faktur w jedną godzinę.

Bezpieczny Krajowy System e-Faktur – ochrona przed wyciekiem danych

Dyrektor Łożyński rozwiał też obawy o nieuprawniony dostęp zagranicznych informatyków do danych z KSeF. O wątpliwościach z tym związanych pisaliśmy szerzej na łamach DGP w artykule „Czy faktury w KSeF będą bezpieczne”.

Zapewnił, że faktury znajdą się na serwerach zlokalizowanych na terenie Polski, a cały system został oparty o krajową infrastrukturę i polskie zaplecze technologiczne. Współpraca MF z zagranicznym dostawcą rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa nie zwiększy ryzyka wycieku danych, bo są one dodatkowo chronione przez wybrane metody szyfrowania – podkreślił. Przypomnijmy, że podobną odpowiedź MF cytowaliśmy w naszym materiale.

Faktury scamowe w KSeF – jak chronić firmę przed oszustwami?

Wiceminister Stawicki odniósł się za to do zgłaszanych przez przedsiębiorców obaw o masowe wystawianie tzw. faktur scamowych. Chodzi o sytuację w której jeden podmiot masowo wystawia faktury w których wykazuje dane innego podmiotu, któremu chce biznesowo zaszkodzić. Inną możliwą sytuacją są publikowane w Internecie scenariusze masowego wystawiania faktur z danymi instytucji publicznych.

Co w takiej sytuacji ma zrobić przedsiębiorca będący obiektem ataku? Faktury „scamowe” nie powinny być księgowane, a fakt masowej ich wysyłki powinien zostać zgłoszony odpowiednim organom (zarówno skarbowym jak i ścigania) – doradził wiceminister. Wystawca naraża się w ten sposób na odpowiedzialność karną, a poprzez korzystanie z internetu jest możliwy do szybszej niż obecnie identyfikacji. Co istotne już od 1 lutego 2026 r., a nie jak pierwotnie informowano od 1 kwietnia br. w Aplikacji Podatnika KSeF ma pojawić się przycisk umożliwiający przedsiębiorcom zgłoszenie takiej oszukańczej faktury fiskusowi.

Rośnie zainteresowanie KSeF – miliony faktur testowo wystawionych

Podczas spotkania Krzysztof Rogowski, dyrektor Departamentu Analiz w KAS poinformował, że w ostatnich dniach znacząco wzrosła liczba przedsiębiorców testujących wystawianie faktur w KSeF. W systemie wystawiono już miliony faktur ustrukturyzowanych. Urzędy skarbowe otrzymały też około 480 tysięcy zawiadomień ZAW-FA. Chodzi o zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień w KSeF jakie składają spółki, fundacje itp. podmioty nieposiadające kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Urzędy kierując się treścią wspomnianych zawiadomień sprawnie nadają uprawnienia (co do zasady odbywa się to tego samego dnia, gdy złożono ZAW-FA). Wyjątkiem są sytuacje, które wymagają dodatkowych wyjaśnień.