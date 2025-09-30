Fundacja zapłaci CIT od najmu krótkoterminowego. Nie uniknie też podatku, prowadząc działalność za pośrednictwem podmiotów transparentnych podatkowo, takich jak np. luksemburska spółka SCSp. Będzie też musiała zapłacić daninę z tytułu udziału w zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC).

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o CIT w tym zakresie. Teraz trafi on do rozpatrzenia przez Sejm. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r.

Trzyletnia karencja dla fundacji rodzinnych. Nowe przepisy CIT od 2026 r.

Zmiany mają ograniczyć zwolnienie z CIT stosowane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT. Fundacja będzie musiała zapłacić podatek, jeżeli sprzeda majątek przed upływem 36 miesięcy od jego zakupu lub otrzymania od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, a więc np. przez fundatora. 36-miesięczny termin będzie liczony dopiero od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wniesienie, przekazanie lub nabycie. W praktyce więc w niektórych sytuacjach w grę może wchodzić nawet czteroletni okres karencji. Ta zmiana będzie miała zastosowanie do majątku nabytego lub otrzymanego po 31 grudnia 2025 r.

Najem krótkoterminowy fundacji rodzinnych. Kiedy trzeba zapłacić CIT?

Fundacja rodzinna będzie płacić CIT od dochodów z najmu krótkoterminowego – ma to wynikać z nowego art. 6 ust. 8 pkt 1 lit. b ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem nie będzie podatkowego zwolnienia dla przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest „budynek mieszkalny, budynek o funkcji mieszanej w części dotyczącej funkcji mieszkalnej, lokal mieszkalny lub ich część, chyba że są wynajmowane bezpośrednio przez fundację rodzinną wyłącznie na cele mieszkaniowe, przy czym:

- zwolnienie to nie obejmuje w szczególności przychodów z tytułu świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55),

- ciężar dowodu, że ten budynek, lokal lub ich część są wynajmowane bezpośrednio wyłącznie na cele mieszkaniowe, spoczywa na fundacji rodzinnej”.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT, nie będzie miało zastosowania również do osiąganych przez fundację rodzinną przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest „lokal użytkowy przeznaczony do całodobowego zakwaterowania”.

Udział fundacji rodzinnych w podmiotach transparentnych podatkowo. Koniec zwolnień

Projektowane zmiany mają też ukrócić wykorzystywanie przez fundacje podmiotów transparentnych podatkowo (nowy art. 6 ust. 8 pkt 3 ustawy o CIT). Z podatku nie będą zwolnione przychody „z udziału w:

a) spółce niebędącej osobą prawną lub

b) funduszu inwestycyjnym, spółdzielni lub podmiocie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, jeżeli ich przychody, koszty, dochody lub straty są traktowane jako, odpowiednio, osiągnięte lub poniesione przez fundację rodzinną.”

Zmiany w przepisach CFC i exit tax dla fundacji rodzinnych

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem fundacje rodzinne zostaną objęte przepisami o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC). Chodzi o podmioty zagraniczne, nad którymi kontrolę sprawuje polski podatnik (PIT lub CIT). Zasadniczo dochód uzyskany przez podatnika kontrolującego CFC podlega opodatkowaniu w Polsce – według stawki 19 proc. PIT lub CIT. Ma to na celu wyrównanie poziomu opodatkowania do wysokości obowiązującej w naszym kraju.

Fundacje mają też stosować art. 24f ustawy CIT, który dotyczy podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax).

Ukryte zyski fundacji rodzinnych objęte opodatkowaniem CIT

Rozszerzony zostanie katalog ukrytych zysków. Mowa o świadczeniach dających beneficjentom, fundatorom lub podmiotom powiązanym korzyści ekonomiczne równoważne standardowej wypłacie środków z fundacji (art. 24q ust. 1a ustawy o CIT). Fundacja płaci od takich świadczeń CIT. Podobny mechanizm – przypomnijmy - funkcjonuje w tzw. estońskim CIT.

Do ukrytych zysków ma być zaliczana także „wartość umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne należności z tytułu pożyczki udzielonej przez fundację rodzinną beneficjentowi, fundatorowi lub osobie fizycznej będącej podmiotem powiązanym z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną”.