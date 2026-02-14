- Twój e-PIT 2025. Od kiedy dostępny i kto przygotowuje deklarację?
- Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11 pracownikowi i do urzędu skarbowego?
- Czy urząd skarbowy może sam rozliczyć PIT podatnika?
- Jak krok po kroku rozliczyć PIT za 2025 rok?
- Jak sprawdzić, czy urząd skarbowy rozliczył PIT automatycznie?
- Najczęstsze błędy przy rozliczeniu PIT
- Twój e-PIT – najważniejsze korzyści dla podatników
- Q&A – najważniejsze pytania i odpowiedzi o PIT 2025
Nowy sezon rozliczeń podatkowych rozpoczyna się formalnie 15 lutego 2026 roku. Od tego dnia każdy podatnik uzyskujący dochody w 2025 roku może zalogować się do systemu i sprawdzić przygotowaną przez Krajową Administrację Skarbową deklarację PIT. Rozliczenie można zaakceptować, poprawić lub odrzucić i złożyć własne.
Twój e-PIT 2025. Od kiedy dostępny i kto przygotowuje deklarację?
Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje automatycznie deklaracje dla większości osób fizycznych, w szczególności dla tych, którzy:
- pracują na umowie o pracę,
- wykonują umowy zlecenia lub o dzieło,
- pobierają emeryturę lub rentę,
- rozliczają ulgę na dzieci,
- korzystają z podstawowych ulg podatkowych.
System Twój e-PIT będzie dostępny od 15 lutego 2026 roku. Obejmuje formularze:
- PIT-37 – dla pracowników i zleceniobiorców,
- PIT-38 – dla osób inwestujących na giełdzie,
- PIT-36 – dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych,
- PIT-28 – dla osób rozliczających ryczałt.
Deklaracje powstają na podstawie danych przekazanych wcześniej przez pracodawców, ZUS, banki i inne instytucje.
Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11 pracownikowi i do urzędu skarbowego?
Terminy są określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i są bezwzględnie obowiązujące.
Najważniejsze daty:
- do 31 stycznia 2026 roku – pracodawca musi przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego w formie elektronicznej,
- do 28 lutego 2026 roku – pracodawca musi przekazać PIT-11 pracownikowi (papierowo lub elektronicznie),
- do 30 kwietnia 2026 roku – podatnik musi złożyć zeznanie roczne PIT za 2025 rok.
Pracodawca nie może przekroczyć tych terminów. Niedotrzymanie obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. W praktyce oznacza to, że urząd skarbowy ma dane o dochodach podatnika wcześniej niż sam podatnik, ponieważ otrzymuje PIT-11 już do końca stycznia.
Czy urząd skarbowy może sam rozliczyć PIT podatnika?
Tak. Jeżeli podatnik nie zaloguje się do systemu Twój e-PIT i nie złoży własnej deklaracji, urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje przygotowane rozliczenie. Dzieje się to po upływie terminu składania zeznań, czyli po 30 kwietnia 2026 roku. Automatyczne rozliczenie obejmuje:
- PIT-37,
- PIT-38.
Nie dotyczy natomiast osób prowadzących działalność gospodarczą, które muszą złożyć deklarację samodzielnie.
Automatyczne rozliczenie oznacza, że:
- deklaracja zostaje uznana za złożoną,
- urząd oblicza należny podatek lub nadpłatę,
- rozpoczyna się procedura zwrotu podatku lub egzekucji niedopłaty.
Co ważne, podatnik ponosi odpowiedzialność za poprawność danych, nawet jeśli nie ingerował w deklarację.
Jak krok po kroku rozliczyć PIT za 2025 rok?
Krok 1 – przygotowanie dokumentów
Należy zgromadzić:
- PIT-11 od pracodawcy lub pracodawców, jeśli było ich wielu
- PIT-8C (np. z banku lub domu maklerskiego),
- PIT-40A lub PIT-11A z ZUS,
- dokumenty potwierdzające ulgi podatkowe,
- dane dzieci do ulgi prorodzinnej,
- numer rachunku bankowego.
Dokumenty te można otrzymać:
- pocztą,
- e-mailem,
- przez system kadrowy pracodawcy,
- w systemie Twój e-PIT.
Krok 2 – logowanie do systemu Twój e-PIT
Możliwe metody logowania:
- aplikacja e-Urząd Skarbowy,
- profil zaufany,
- aplikacja mObywatel,
- bankowość elektroniczna,
- e-Dowód,
- dane podatkowe (PESEL lub NIP oraz kwoty przychodów).
Logowanie przez aplikację mobilną e-Urzędu Skarbowego umożliwia dostęp z użyciem PIN-u lub biometrii.
Krok 3 – sprawdzenie przygotowanej deklaracji
Po zalogowaniu należy sprawdzić:
- poprawność danych osobowych,
- wysokość dochodów,
- zaliczki na podatek,
- uwzględnione ulgi,
- numer rachunku bankowego.
- Jeśli brakuje ulg, można je dodać ręcznie.
Krok 4 – wybór sposobu rozliczenia
Podatnik może:
- zaakceptować deklarację bez zmian,
- zmodyfikować ją,
- odrzucić i złożyć własną.
Można również:
- rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,
- przekazać 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego,
- dodać ulgi podatkowe.
Krok 5 – zatwierdzenie deklaracji
Po zatwierdzeniu system generuje UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to dowód złożenia deklaracji.
Krok 6 – oczekiwanie na zwrot podatku
Terminy zwrotu wynoszą:
- do 45 dni – dla deklaracji elektronicznych,
- do 3 miesięcy – dla deklaracji papierowych.
Zwrot trafia na rachunek bankowy wskazany w deklaracji.
Jak sprawdzić, czy urząd skarbowy rozliczył PIT automatycznie?
Można to zrobić poprzez:
- zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego,
- sprawdzenie statusu deklaracji,
- pobranie UPO.
Status „zaakceptowany automatycznie” oznacza, że urząd rozliczył PIT bez udziału podatnika.
Najczęstsze błędy przy rozliczeniu PIT
Najczęstsze problemy to:
- brak uwzględnienia ulg,
- błędny numer rachunku bankowego,
- pominięcie dodatkowych dochodów,
- brak wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
- brak aktualizacji danych osobowych.
Błędy można poprawić poprzez złożenie korekty deklaracji.
Twój e-PIT – najważniejsze korzyści dla podatników
System Twój e-PIT zapewnia:
- automatyczne przygotowanie deklaracji,
- krótszy czas zwrotu podatku,
- dostęp online,
- ograniczenie błędów,
- brak konieczności ręcznego wypełniania formularzy.
System wykorzystuje dane z urzędów, pracodawców i instytucji finansowych.
Q&A – najważniejsze pytania i odpowiedzi o PIT 2025
- Od kiedy można rozliczyć PIT za 2025 rok? Od 15 lutego 2026 roku.
- Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2025 rok? Do 30 kwietnia 2026 roku.
- Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11 do urzędu skarbowego? Do 31 stycznia 2026 roku.
- Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11 pracownikowi? Do 28 lutego 2026 roku.
- Czy urząd skarbowy może rozliczyć PIT automatycznie? Tak, jeśli podatnik nie zrobi tego samodzielnie.
- Jak sprawdzić, czy PIT został rozliczony automatycznie? Należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzić status deklaracji.
- Czy można poprawić automatyczne rozliczenie PIT? Tak, poprzez złożenie korekty deklaracji.
- Jak długo czeka się na zwrot podatku? Do 45 dni przy deklaracji elektronicznej.
- Czy trzeba rozliczać PIT, jeśli pracodawca wysłał PIT-11? Tak, PIT-11 jest tylko informacją, a deklarację składa podatnik lub robi to automatycznie urząd.
- Czy Twój e-PIT jest obowiązkowy? Nie, można złożyć deklarację samodzielnie.
Przepisy i podstawy prawne
- Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r.
- Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznań podatkowych PIT
- Kodeks karny skarbowy
Źródła
- Ministerstwo Finansów
- Krajowa Administracja Skarbowa
- e-Urząd Skarbowy
- podatki.gov.pl
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję