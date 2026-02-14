Nowy sezon rozliczeń podatkowych rozpoczyna się formalnie 15 lutego 2026 roku. Od tego dnia każdy podatnik uzyskujący dochody w 2025 roku może zalogować się do systemu i sprawdzić przygotowaną przez Krajową Administrację Skarbową deklarację PIT. Rozliczenie można zaakceptować, poprawić lub odrzucić i złożyć własne.

Twój e-PIT 2025. Od kiedy dostępny i kto przygotowuje deklarację?

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje automatycznie deklaracje dla większości osób fizycznych, w szczególności dla tych, którzy:

pracują na umowie o pracę,

wykonują umowy zlecenia lub o dzieło,

pobierają emeryturę lub rentę,

rozliczają ulgę na dzieci,

korzystają z podstawowych ulg podatkowych.

System Twój e-PIT będzie dostępny od 15 lutego 2026 roku. Obejmuje formularze:

PIT-37 – dla pracowników i zleceniobiorców,

PIT-38 – dla osób inwestujących na giełdzie,

PIT-36 – dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych,

PIT-28 – dla osób rozliczających ryczałt.

Deklaracje powstają na podstawie danych przekazanych wcześniej przez pracodawców, ZUS, banki i inne instytucje.

Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11 pracownikowi i do urzędu skarbowego?

Terminy są określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i są bezwzględnie obowiązujące.

Najważniejsze daty:

do 31 stycznia 2026 roku – pracodawca musi przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego w formie elektronicznej,

– pracodawca musi przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, do 28 lutego 2026 roku – pracodawca musi przekazać PIT-11 pracownikowi (papierowo lub elektronicznie),

– pracodawca musi przekazać PIT-11 pracownikowi (papierowo lub elektronicznie), do 30 kwietnia 2026 roku – podatnik musi złożyć zeznanie roczne PIT za 2025 rok.

Pracodawca nie może przekroczyć tych terminów. Niedotrzymanie obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. W praktyce oznacza to, że urząd skarbowy ma dane o dochodach podatnika wcześniej niż sam podatnik, ponieważ otrzymuje PIT-11 już do końca stycznia.

Czy urząd skarbowy może sam rozliczyć PIT podatnika?

Tak. Jeżeli podatnik nie zaloguje się do systemu Twój e-PIT i nie złoży własnej deklaracji, urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje przygotowane rozliczenie. Dzieje się to po upływie terminu składania zeznań, czyli po 30 kwietnia 2026 roku. Automatyczne rozliczenie obejmuje:

PIT-37,

PIT-38.

Nie dotyczy natomiast osób prowadzących działalność gospodarczą, które muszą złożyć deklarację samodzielnie.

Automatyczne rozliczenie oznacza, że:

deklaracja zostaje uznana za złożoną,

urząd oblicza należny podatek lub nadpłatę,

rozpoczyna się procedura zwrotu podatku lub egzekucji niedopłaty.

Co ważne, podatnik ponosi odpowiedzialność za poprawność danych, nawet jeśli nie ingerował w deklarację.

Jak krok po kroku rozliczyć PIT za 2025 rok?

Krok 1 – przygotowanie dokumentów

Należy zgromadzić:

PIT-11 od pracodawcy lub pracodawców, jeśli było ich wielu

PIT-8C (np. z banku lub domu maklerskiego),

PIT-40A lub PIT-11A z ZUS,

dokumenty potwierdzające ulgi podatkowe,

dane dzieci do ulgi prorodzinnej,

numer rachunku bankowego.

Dokumenty te można otrzymać:

pocztą,

e-mailem,

przez system kadrowy pracodawcy,

w systemie Twój e-PIT.

Krok 2 – logowanie do systemu Twój e-PIT

Możliwe metody logowania:

aplikacja e-Urząd Skarbowy,

profil zaufany,

aplikacja mObywatel,

bankowość elektroniczna,

e-Dowód,

dane podatkowe (PESEL lub NIP oraz kwoty przychodów).

Logowanie przez aplikację mobilną e-Urzędu Skarbowego umożliwia dostęp z użyciem PIN-u lub biometrii.

Krok 3 – sprawdzenie przygotowanej deklaracji

Po zalogowaniu należy sprawdzić:

poprawność danych osobowych,

wysokość dochodów,

zaliczki na podatek,

uwzględnione ulgi,

numer rachunku bankowego.

Jeśli brakuje ulg, można je dodać ręcznie.

Krok 4 – wybór sposobu rozliczenia

Podatnik może:

zaakceptować deklarację bez zmian,

zmodyfikować ją,

odrzucić i złożyć własną.

Można również:

rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,

przekazać 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego,

dodać ulgi podatkowe.

Krok 5 – zatwierdzenie deklaracji

Po zatwierdzeniu system generuje UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to dowód złożenia deklaracji.

Krok 6 – oczekiwanie na zwrot podatku

Terminy zwrotu wynoszą:

do 45 dni – dla deklaracji elektronicznych,

do 3 miesięcy – dla deklaracji papierowych.

Zwrot trafia na rachunek bankowy wskazany w deklaracji.

Jak sprawdzić, czy urząd skarbowy rozliczył PIT automatycznie?

Można to zrobić poprzez:

zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego,

sprawdzenie statusu deklaracji,

pobranie UPO.

Status „zaakceptowany automatycznie” oznacza, że urząd rozliczył PIT bez udziału podatnika.

Najczęstsze błędy przy rozliczeniu PIT

Najczęstsze problemy to:

brak uwzględnienia ulg,

błędny numer rachunku bankowego,

pominięcie dodatkowych dochodów,

brak wspólnego rozliczenia z małżonkiem,

brak aktualizacji danych osobowych.

Błędy można poprawić poprzez złożenie korekty deklaracji.

Twój e-PIT – najważniejsze korzyści dla podatników

System Twój e-PIT zapewnia:

automatyczne przygotowanie deklaracji,

krótszy czas zwrotu podatku,

dostęp online,

ograniczenie błędów,

brak konieczności ręcznego wypełniania formularzy.

System wykorzystuje dane z urzędów, pracodawców i instytucji finansowych.

Q&A – najważniejsze pytania i odpowiedzi o PIT 2025

Od kiedy można rozliczyć PIT za 2025 rok? Od 15 lutego 2026 roku.

Od 15 lutego 2026 roku. Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2025 rok? Do 30 kwietnia 2026 roku.

Do 30 kwietnia 2026 roku. Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11 do urzędu skarbowego? Do 31 stycznia 2026 roku.

Do 31 stycznia 2026 roku. Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11 pracownikowi? Do 28 lutego 2026 roku.

Do 28 lutego 2026 roku. Czy urząd skarbowy może rozliczyć PIT automatycznie? Tak, jeśli podatnik nie zrobi tego samodzielnie.

Tak, jeśli podatnik nie zrobi tego samodzielnie. Jak sprawdzić, czy PIT został rozliczony automatycznie? Należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzić status deklaracji.

Należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzić status deklaracji. Czy można poprawić automatyczne rozliczenie PIT? Tak, poprzez złożenie korekty deklaracji.

Tak, poprzez złożenie korekty deklaracji. Jak długo czeka się na zwrot podatku? Do 45 dni przy deklaracji elektronicznej.

Do 45 dni przy deklaracji elektronicznej. Czy trzeba rozliczać PIT, jeśli pracodawca wysłał PIT-11? Tak, PIT-11 jest tylko informacją, a deklarację składa podatnik lub robi to automatycznie urząd.

Tak, PIT-11 jest tylko informacją, a deklarację składa podatnik lub robi to automatycznie urząd. Czy Twój e-PIT jest obowiązkowy? Nie, można złożyć deklarację samodzielnie.

Przepisy i podstawy prawne

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r.

Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznań podatkowych PIT

Kodeks karny skarbowy

Źródła