Nowy sezon rozliczeń podatkowych rozpoczyna się formalnie 15 lutego 2026 roku. Od tego dnia każdy podatnik uzyskujący dochody w 2025 roku może zalogować się do systemu i sprawdzić przygotowaną przez Krajową Administrację Skarbową deklarację PIT. Rozliczenie można zaakceptować, poprawić lub odrzucić i złożyć własne.

Twój e-PIT 2025. Od kiedy dostępny i kto przygotowuje deklarację?

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje automatycznie deklaracje dla większości osób fizycznych, w szczególności dla tych, którzy:

  • pracują na umowie o pracę,
  • wykonują umowy zlecenia lub o dzieło,
  • pobierają emeryturę lub rentę,
  • rozliczają ulgę na dzieci,
  • korzystają z podstawowych ulg podatkowych.

System Twój e-PIT będzie dostępny od 15 lutego 2026 roku. Obejmuje formularze:

  • PIT-37 – dla pracowników i zleceniobiorców,
  • PIT-38 – dla osób inwestujących na giełdzie,
  • PIT-36 – dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych,
  • PIT-28 – dla osób rozliczających ryczałt.

Deklaracje powstają na podstawie danych przekazanych wcześniej przez pracodawców, ZUS, banki i inne instytucje.

Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11 pracownikowi i do urzędu skarbowego?

Terminy są określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i są bezwzględnie obowiązujące.

Najważniejsze daty:

  • do 31 stycznia 2026 roku – pracodawca musi przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego w formie elektronicznej,
  • do 28 lutego 2026 roku – pracodawca musi przekazać PIT-11 pracownikowi (papierowo lub elektronicznie),
  • do 30 kwietnia 2026 roku – podatnik musi złożyć zeznanie roczne PIT za 2025 rok.

Pracodawca nie może przekroczyć tych terminów. Niedotrzymanie obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. W praktyce oznacza to, że urząd skarbowy ma dane o dochodach podatnika wcześniej niż sam podatnik, ponieważ otrzymuje PIT-11 już do końca stycznia.

Czy urząd skarbowy może sam rozliczyć PIT podatnika?

Tak. Jeżeli podatnik nie zaloguje się do systemu Twój e-PIT i nie złoży własnej deklaracji, urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje przygotowane rozliczenie. Dzieje się to po upływie terminu składania zeznań, czyli po 30 kwietnia 2026 roku. Automatyczne rozliczenie obejmuje:

  • PIT-37,
  • PIT-38.

Nie dotyczy natomiast osób prowadzących działalność gospodarczą, które muszą złożyć deklarację samodzielnie.

Automatyczne rozliczenie oznacza, że:

  • deklaracja zostaje uznana za złożoną,
  • urząd oblicza należny podatek lub nadpłatę,
  • rozpoczyna się procedura zwrotu podatku lub egzekucji niedopłaty.

Co ważne, podatnik ponosi odpowiedzialność za poprawność danych, nawet jeśli nie ingerował w deklarację.

Jak krok po kroku rozliczyć PIT za 2025 rok?

Krok 1 – przygotowanie dokumentów

Należy zgromadzić:

  • PIT-11 od pracodawcy lub pracodawców, jeśli było ich wielu
  • PIT-8C (np. z banku lub domu maklerskiego),
  • PIT-40A lub PIT-11A z ZUS,
  • dokumenty potwierdzające ulgi podatkowe,
  • dane dzieci do ulgi prorodzinnej,
  • numer rachunku bankowego.

Dokumenty te można otrzymać:

  • pocztą,
  • e-mailem,
  • przez system kadrowy pracodawcy,
  • w systemie Twój e-PIT.

Krok 2 – logowanie do systemu Twój e-PIT

Możliwe metody logowania:

  • aplikacja e-Urząd Skarbowy,
  • profil zaufany,
  • aplikacja mObywatel,
  • bankowość elektroniczna,
  • e-Dowód,
  • dane podatkowe (PESEL lub NIP oraz kwoty przychodów).

Logowanie przez aplikację mobilną e-Urzędu Skarbowego umożliwia dostęp z użyciem PIN-u lub biometrii.

Krok 3 – sprawdzenie przygotowanej deklaracji

Po zalogowaniu należy sprawdzić:

  • poprawność danych osobowych,
  • wysokość dochodów,
  • zaliczki na podatek,
  • uwzględnione ulgi,
  • numer rachunku bankowego.
  • Jeśli brakuje ulg, można je dodać ręcznie.

Krok 4 – wybór sposobu rozliczenia

Podatnik może:

  • zaakceptować deklarację bez zmian,
  • zmodyfikować ją,
  • odrzucić i złożyć własną.

Można również:

  • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,
  • przekazać 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego,
  • dodać ulgi podatkowe.

Krok 5 – zatwierdzenie deklaracji

Po zatwierdzeniu system generuje UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to dowód złożenia deklaracji.

Krok 6 – oczekiwanie na zwrot podatku

Terminy zwrotu wynoszą:

  • do 45 dni – dla deklaracji elektronicznych,
  • do 3 miesięcy – dla deklaracji papierowych.

Zwrot trafia na rachunek bankowy wskazany w deklaracji.

Jak sprawdzić, czy urząd skarbowy rozliczył PIT automatycznie?

Można to zrobić poprzez:

  • zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego,
  • sprawdzenie statusu deklaracji,
  • pobranie UPO.

Status „zaakceptowany automatycznie” oznacza, że urząd rozliczył PIT bez udziału podatnika.

Najczęstsze błędy przy rozliczeniu PIT

Najczęstsze problemy to:

  • brak uwzględnienia ulg,
  • błędny numer rachunku bankowego,
  • pominięcie dodatkowych dochodów,
  • brak wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
  • brak aktualizacji danych osobowych.

Błędy można poprawić poprzez złożenie korekty deklaracji.

Twój e-PIT – najważniejsze korzyści dla podatników

System Twój e-PIT zapewnia:

  • automatyczne przygotowanie deklaracji,
  • krótszy czas zwrotu podatku,
  • dostęp online,
  • ograniczenie błędów,
  • brak konieczności ręcznego wypełniania formularzy.

System wykorzystuje dane z urzędów, pracodawców i instytucji finansowych.

Q&A – najważniejsze pytania i odpowiedzi o PIT 2025

  • Od kiedy można rozliczyć PIT za 2025 rok? Od 15 lutego 2026 roku.
  • Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2025 rok? Do 30 kwietnia 2026 roku.
  • Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11 do urzędu skarbowego? Do 31 stycznia 2026 roku.
  • Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11 pracownikowi? Do 28 lutego 2026 roku.
  • Czy urząd skarbowy może rozliczyć PIT automatycznie? Tak, jeśli podatnik nie zrobi tego samodzielnie.
  • Jak sprawdzić, czy PIT został rozliczony automatycznie? Należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzić status deklaracji.
  • Czy można poprawić automatyczne rozliczenie PIT? Tak, poprzez złożenie korekty deklaracji.
  • Jak długo czeka się na zwrot podatku? Do 45 dni przy deklaracji elektronicznej.
  • Czy trzeba rozliczać PIT, jeśli pracodawca wysłał PIT-11? Tak, PIT-11 jest tylko informacją, a deklarację składa podatnik lub robi to automatycznie urząd.
  • Czy Twój e-PIT jest obowiązkowy? Nie, można złożyć deklarację samodzielnie.

