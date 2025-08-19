Sejm pracuje nad wprowadzeniem zerowego PIT dla rodzin 2+2, co może oznaczać oszczędności nawet 12 tys. zł rocznie dla osób z co najmniej dwójką dzieci. Nie wszyscy jednak skorzystają – kto dokładnie będzie mógł zyskać dzięki tzw. świadczeniu 1000 plus?

8 sierpnia 2025 roku w Kolbuszowej (woj. podkarpackie) Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Inicjatywa przewiduje wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin 2+2, czyli z co najmniej dwójką dzieci, które uzyskują dochody do 140 tys. zł rocznie. Projekt został złożony do Sejmu 11 sierpnia 2025 roku, a konsultacje społeczne mają potrwać miesiąc.

1000 plus na dziecko – nowa propozycja podatkowa od 2025 roku

Zwolnienie dla rodzin 2+2 miałoby dotyczyć pierwszego progu podatkowego, który zostałby podniesiony z obecnych 120 tys. do 140 tys. zł (280 tys. dla rodziny). Zatem stawka podatku dla drugiego progu wynosiłaby w dalszym ciągu 32 proc., ale naliczana byłaby wyłącznie od nadwyżki dochodu ponad 140 tys. zł. Według szacunków Kancelarii Prezydenta, wdrożenie takich zmian przełoży się na oszczędności przeciętnej rodziny 2+2 w wysokości ok. 1000 zł miesięcznie.

Kto skorzysta ze świadczenia 1000 plus na dziecko?

Nie wszyscy skorzystają na zmianach. Zgodnie z projektem ustawy, na tzw. świadczenie 1000 plus na dziecko będą mogli liczyć podatnicy, którzy w danym roku podatkowym wykonywali władzę rodzicielską, sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, pełnili funkcję opiekuna prawnego (o ile dzieci z nimi zamieszkiwały) lub wykonywali ciążący na nich obowiązek alimentacyjny w stosunku do pełnoletnich, ale wciąż uczących się dzieci.

Warunki uzyskania 1000 plus dla rodzin 2+2

Nie wszyscy rodzice skorzystają na zmianach. Z ulgi podatkowej dla rodziny 2+2 będą mogły skorzystać tylko te, które:

mają co najmniej dwoje dzieci,

wychowują dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia, a w przypadku dalszej edukacji i braku samodzielnych dochodów – do 25 roku życia,

łączny roczny dochód rodziny 140 tys. zł na jednego małżonka (280 tys. zł w przypadku obojga rodziców).

Jak dostać 1000 plus z PIT

Żeby skorzystać z ulgi podatkowej dla rodziny 2+2, nie trzeba będzie składać żadnych dodatkowych wniosków. Wystarczy, że rodzice uwzględnią posiadanie dzieci w rocznych zeznaniach podatkowych (np. PIT-37 lub PIT-36), korzystając z załącznika PIT/O.