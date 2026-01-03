Jak liczone są limity podatkowe
Przypomnijmy, że do przeliczania większości limitów podatkowych i rachunkowych, które są w przepisach podane w euro, bierze się pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku. W związku z tym do ustalenia limitów na 2026 r. stosuje się kurs ogłoszony 1 października 2025 r., tj. 4,2586 zł za euro. Dotyczy to m.in. limitu: przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych (np. dla osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych), a także małego podatnika w PIT, CIT i VAT.
Tylko limit przychodów bieżących, który jest jednym z warunków według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W 2026 r. jest to kurs z 2 stycznia, który tego dnia wyniósł 4,2156 zł za euro.
Limity podatkowe. Jakie zmiany w przepisach
Limity określane w ustawach w euro pozostały w 2026 r. bez zmian. Przypomnijmy, że ostatnia podwyżka dotyczyła pułapu dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale nastąpiła od 1 stycznia 2025 r. Wówczas wzrósł on z 2 mln do 2,5 mln euro. Od 1 stycznia 2026 r. podniesiony został natomiast limit do stosowania kasowego PIT, ale on podawany jest w polskiej walucie. Z początkiem roku zwiększył się z 1 mln zł do 2 mln zł.
Od 1 stycznia 2026 r. zmieniły się natomiast zasady obliczania limitu przychodów bieżących. Wprowadziła je nowelizacja z 6 listopada 2025 r. ustawy o CIT i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. 1658). Zgodnie z nią, przychody bieżące trzeba liczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy. Jeżeli rok podatkowy podatnika CIT jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, to limit jest ustalany przez pomnożenie 1/12 z 2 mln euro i liczby pełnych miesięcy w roku podatkowym. Natomiast, gdy rok podatkowy nie obejmie pełnego miesiąca kalendarzowego, to za pełny miesiąc przyjmuje się okres trwający 30 dni.
Stawka 9 proc. CIT
Przypomnijmy, że limit przychodów bieżących netto (bez VAT) to jeden z warunków stosowania obniżonej 9 proc. stawki CIT. Drugi warunek dotyczy przychodów brutto (wraz z należnym VAT) z poprzedniego roku – czyli małego podatnika.
To oznacza, że w 2026 r. ze stawki 9-proc. CIT może korzystać podatnik, który spełni równolegle dwa wymogi (oba limity zaokrągla się do 1 tys. zł), tj. jego:
- przychody w 2025 r. ze sprzedaży brutto, tj. wraz z należnym VAT, nie przekroczą 8 517 000 zł (2 mln euro po kursie z 1 października 2025 r.), co oznacza, że firma ma status małego podatnika,
- bieżące przychody (tj. w 2026 r.) netto, czyli bez należnego VAT, nie przekroczą 8 431 000 zł (tj. 2 mln euro po kursie z 2 stycznia 2026 r.).
Tylko do tego drugiego stosuje się proporcję, jeżeli rok trwa mniej lub więcej niż 12 miesięcy. W przypadku limitu dla małego podatnika, zmianę dotyczącą wprowadzenia proporcji zawiera projekt nowelizacji (UD116), który nadal jest na etapie konsultacji. Zgodnie z obecnymi założeniami Ministerstwa Finansów zmiana w tym zakresie ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 r.
Progi przychodów uprawniające przedsiębiorców do stosowania uproszczeń w zł
|Rodzaj limitu
|2025 r.
|2026 r.
|Brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (wartość sprzedaży z poprzedniego roku do 2,5 mln euro)
|10 711 500
|10 646 500
|Status małego podatnika w PIT i w CIT (wartość sprzedaży z poprzedniego roku 2 mln euro)
|8 569 000
|8 517 000
|Limit przychodów bieżących dla celów zastosowania 9 proc. CIT (wartość przychodów z poprzedniego roku 2 mln euro)*
|8 534 000
|8 431 000
|Wartość środków trwałych dla celów jednorazowej amortyzacji u małego podatnika (do 50 tys. euro)
|214 000
|213 000
|Status małego podatnika w VAT, (wartość sprzedaży z poprzedniego roku do 2 mln euro)
|8 569 000
|8 517 000
|Status małego podatnika w VAT dla przedsiębiorstw prowizyjnych, np. maklerskich (kwota otrzymanych prowizji lub innego wynagrodzenia do 45 tys. euro)
|193 000
|192 000
|Limit dla kwartalnych rozliczeń VAT przez spółki stosujące estoński CIT (wartość sprzedaży roku poprzedniego do 4 mln euro)
|17 138 000
|17 034 400
|Przychody ryczałtowców z roku poprzedniego (do 2 mln euro)
|8 569 200
|8 517 200
|Przychody ryczałtowców opodatkowanych kwartalnie (do 200 tys. euro)
|856 920
|851 720
* Limit ten przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W 2026 r. jest to kurs z 2 stycznia - 4,2156 zł za euro.