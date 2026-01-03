Jak liczone są limity podatkowe

Przypomnijmy, że do przeliczania większości limitów podatkowych i rachunkowych, które są w przepisach podane w euro, bierze się pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku. W związku z tym do ustalenia limitów na 2026 r. stosuje się kurs ogłoszony 1 października 2025 r., tj. 4,2586 zł za euro. Dotyczy to m.in. limitu: przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych (np. dla osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych), a także małego podatnika w PIT, CIT i VAT.

Tylko limit przychodów bieżących, który jest jednym z warunków według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W 2026 r. jest to kurs z 2 stycznia, który tego dnia wyniósł 4,2156 zł za euro.

Limity podatkowe. Jakie zmiany w przepisach

Limity określane w ustawach w euro pozostały w 2026 r. bez zmian. Przypomnijmy, że ostatnia podwyżka dotyczyła pułapu dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale nastąpiła od 1 stycznia 2025 r. Wówczas wzrósł on z 2 mln do 2,5 mln euro. Od 1 stycznia 2026 r. podniesiony został natomiast limit do stosowania kasowego PIT, ale on podawany jest w polskiej walucie. Z początkiem roku zwiększył się z 1 mln zł do 2 mln zł.

Od 1 stycznia 2026 r. zmieniły się natomiast zasady obliczania limitu przychodów bieżących. Wprowadziła je nowelizacja z 6 listopada 2025 r. ustawy o CIT i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. 1658). Zgodnie z nią, przychody bieżące trzeba liczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy. Jeżeli rok podatkowy podatnika CIT jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, to limit jest ustalany przez pomnożenie 1/12 z 2 mln euro i liczby pełnych miesięcy w roku podatkowym. Natomiast, gdy rok podatkowy nie obejmie pełnego miesiąca kalendarzowego, to za pełny miesiąc przyjmuje się okres trwający 30 dni.

Stawka 9 proc. CIT

Przypomnijmy, że limit przychodów bieżących netto (bez VAT) to jeden z warunków stosowania obniżonej 9 proc. stawki CIT. Drugi warunek dotyczy przychodów brutto (wraz z należnym VAT) z poprzedniego roku – czyli małego podatnika.

To oznacza, że w 2026 r. ze stawki 9-proc. CIT może korzystać podatnik, który spełni równolegle dwa wymogi (oba limity zaokrągla się do 1 tys. zł), tj. jego:

- przychody w 2025 r. ze sprzedaży brutto, tj. wraz z należnym VAT, nie przekroczą 8 517 000 zł (2 mln euro po kursie z 1 października 2025 r.), co oznacza, że firma ma status małego podatnika,

- bieżące przychody (tj. w 2026 r.) netto, czyli bez należnego VAT, nie przekroczą 8 431 000 zł (tj. 2 mln euro po kursie z 2 stycznia 2026 r.).

Tylko do tego drugiego stosuje się proporcję, jeżeli rok trwa mniej lub więcej niż 12 miesięcy. W przypadku limitu dla małego podatnika, zmianę dotyczącą wprowadzenia proporcji zawiera projekt nowelizacji (UD116), który nadal jest na etapie konsultacji. Zgodnie z obecnymi założeniami Ministerstwa Finansów zmiana w tym zakresie ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 r.

Progi przychodów uprawniające przedsiębiorców do stosowania uproszczeń w zł

Rodzaj limitu 2025 r. 2026 r. Brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (wartość sprzedaży z poprzedniego roku do 2,5 mln euro) 10 711 500 10 646 500 Status małego podatnika w PIT i w CIT (wartość sprzedaży z poprzedniego roku 2 mln euro) 8 569 000 8 517 000 Limit przychodów bieżących dla celów zastosowania 9 proc. CIT (wartość przychodów z poprzedniego roku 2 mln euro)* 8 534 000 8 431 000 Wartość środków trwałych dla celów jednorazowej amortyzacji u małego podatnika (do 50 tys. euro) 214 000 213 000 Status małego podatnika w VAT, (wartość sprzedaży z poprzedniego roku do 2 mln euro) 8 569 000 8 517 000 Status małego podatnika w VAT dla przedsiębiorstw prowizyjnych, np. maklerskich (kwota otrzymanych prowizji lub innego wynagrodzenia do 45 tys. euro) 193 000 192 000 Limit dla kwartalnych rozliczeń VAT przez spółki stosujące estoński CIT (wartość sprzedaży roku poprzedniego do 4 mln euro) 17 138 000 17 034 400 Przychody ryczałtowców z roku poprzedniego (do 2 mln euro) 8 569 200 8 517 200 Przychody ryczałtowców opodatkowanych kwartalnie (do 200 tys. euro) 856 920 851 720

* Limit ten przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W 2026 r. jest to kurs z 2 stycznia - 4,2156 zł za euro.