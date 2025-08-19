Prezydent Karol Nawrocki podpisał 8 sierpnia 2025 r. drugą inicjatywę ustawodawczą tzw. „PIT Zero. Rodzina na plus”. 11 sierpnia projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych trafił do Sejmu. Konsultacje społeczne w sprawie 1000 plus na dziecko mają potrwać miesiąc.

Najważniejsze założenia zerowego PIT dla rodzin 2+2

Ulga obejmie wyłącznie podatników rozliczających się według skali podatkowej.

Kwota wolna od podatku wzrośnie do 140 tys. zł rocznie na osobę (280 tys. zł na dwoje rodziców) .

. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie 16 800 zł.

Dochody powyżej 140 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc. od nadwyżki.

Kto otrzyma świadczenie 1000 plus na dziecko?

Z zerowego PIT dla rodzin 2+2 będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w danym roku podatkowym wykonywali władzę rodzicielską, sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, pełnili funkcję opiekuna prawnego zamieszkujących z nimi dziećmi lub wykonywali ciążący na nich obowiązek alimentacyjny w stosunku do uczących się, pełnoletnich dzieci. Z 1000 plus na dziecko będą mogli skorzystać tylko ci podatnicy, którzy:

mają co najmniej dwoje dzieci,

wychowują dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia, a w przypadku dalszej edukacji i braku samodzielnych dochodów – do 25 roku życia,

łączny roczny dochód rodziny 140 tys. zł na jednego małżonka (280 tys. zł w przypadku obojga rodziców).

Ile rodziny 2+2 mogą zyskać na wprowadzeniu zerowego PIT, czyli tzw. 1000 plus na dziecko?

Z obliczeń organizacji audytorsko-doradczej Grant Thornton wynika, że osoby z wynagrodzeniem w wysokości 4806 zł brutto osiągnęłyby po wprowadzeniu zmian korzyści w wysokości ok. 75 zł na osobę (150 zł na rodzinę) miesięcznie. Na większe oszczędności mogłyby liczyć podatnicy otrzymujący przeciętne wynagrodzenie. Jak wskazuje Grant Thornton, zaoszczędziłyby one na podatku ok. 500 zł miesięcznie, czyli ok. 1000 zł na rodzinę, pod warunkiem że oboje rodziców osiąga taki dochód. Osoby z wynagrodzeniem 15 tys. zł brutto, zyskałyby nawet 1400 zł miesięcznie. Rocznie oznacza to korzyść w wysokości 17 tys. zł na osobę.

Jak pisze Grant Thornton, „gdyby kwota wolna wynosiła 140 tys. zł, uwzględniając prawo do zryczałtowanych kosztów oraz odliczenia składek ZUS, podatek pojawiłby się dopiero przy dochodach oscylujących wokół 14 tys. brutto miesięcznie. A zatem zarabiający poniżej tej kwoty nie płaciliby go w ogóle. Podwyższenie kwoty wolnej do 140 tys. zł oznaczałoby 90 tys. zł nieopodatkowanych według stawki 12 proc. oraz 20 tys. zł nieopodatkowanych według 32 proc. Maksymalna korzyść wyniosłaby zatem 17 200 zł”.

1000 plus dla rodzin 2+2 – ile realnie oszczędzą na zerowym PIT?

Według szacunków Kancelarii Prezydenta, przeciętna rodzina 2+2 może zaoszczędzić na zmianach około 1000 zł miesięcznie, stąd mówi się o niej 1000 plus. Tymczasem, jak wynika z obliczeń Grant Thornton, na zmianach zyskają głównie rodziny o wyższych dochodach, a te mniej zarabiające, skorzystają na nich niewiele.