Zasadą jest, że sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia lub wybudowania wiąże się z obowiązkiem zapłaty PIT od uzyskanego dochodu. Podatku można uniknąć, jeżeli w ciągu trzech lat sprzedający przeznaczy pieniądze ze zbycia na własny cel mieszkaniowy, np. na zakup nowego mieszkania lub domu, jego remont, spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).

O ulgę spytał mężczyzna, który chciał sprzedać mieszkanie należące do jego majątku osobistego, mimo że nie upłynęło jeszcze pięć lat od zakupu tego lokalu. Pieniądze ze sprzedaży chciał przeznaczyć na zakup domu, który należałby do niego oraz jego żony. Oboje mają bowiem wspólność majątkową.

Mężczyzna chciał się upewnić, że w ramach ulgi mieszkaniowej będzie mógł rozliczyć całą kwotę ze sprzedaży, a nie tylko w wysokości odpowiadającej połowie wartości kupowanego domu.

Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że wspólność małżeńska jest łączna, bezudziałowa. Obojgu przysługuje pełne prawo do całości majątku wspólnego.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 sierpnia 2025 r., sygn.0112-KDSL1-1.4011.436.2025.3.JB