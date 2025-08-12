- Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie dziecko. Komu przysługuje nowe świadczenie?
- Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie dziecko dla rodzin z rocznym dochodem do 280 tys. zł brutto (140 tys. zł na małżonka) – podpisane przez Prezydenta Karola Nawrockiego 8 sierpnia 2025 r.
- Projekt ustawy zakłada zerowy PIT dla rodzin 2+2 oraz podniesienie pierwszego progu podatkowego z 120 tys. zł do 140 tys. zł.
- Ulga obejmie dzieci do 18. roku życia, a w przypadku dalszej nauki – do 25. roku życia, jeśli nie osiągają samodzielnych dochodów.
- Według Kancelarii Prezydenta: „w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie”.
- Finansowanie projektu ma być możliwe dzięki „pancerzowi podatkowemu” uszczelniającemu system VAT i CIT.
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie dziecko. Komu przysługuje nowe świadczenie?
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że ze wsparcia skorzystają rodziny posiadające dwoje lub więcej dzieci, w których roczny dochód na małżonka nie przekracza 140 tys. zł, czyli łącznie 280 tys. zł na rodzinę.
Świadczenie obejmie dzieci do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę i nie osiągają samodzielnych dochodów – do 25. roku życia. Prezydent podkreślił podczas podpisania projektu, że to odpowiedź na trudną sytuację demograficzną kraju.
„Dlatego będę konsekwentnie powtarzał, że polskie rodziny mogą liczyć na wsparcie polskiego Prezydenta, a zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci jest nie tylko moją obietnicą, ale też moim obowiązkiem wobec trwania Polski i niepodległości państwa polskiego” – mówił Karol Nawrocki.
1000 plus miesięcznie. Realne wsparcie dla domowych budżetów
Zerowy PIT dla rodzin 2+2 oznacza w praktyce dodatkowe pieniądze w domowych budżetach. Według wyliczeń Kancelarii Prezydenta, przeciętna rodzina spełniająca kryteria dochodowe zyska średnio 12 tys. zł rocznie. Nowe przepisy mają obowiązywać w ramach pierwszego progu podatkowego, który zostanie podniesiony z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł. Prezydent przekonywał, że środki na sfinansowanie tego rozwiązania znajdą się w budżecie państwa.
„Muszą się znaleźć środki finansowe dla polskich rodzin – dzisiaj i zawsze” – zaznaczył. Wskazał także, że projekt zakłada wprowadzenie tzw. „pancerza podatkowego” uszczelniającego system VAT i CIT, co ma zapewnić dodatkowe wpływy do budżetu.
Finansowanie projektu – uszczelnienie podatków zamiast cięć
Prezydent Nawrocki w swoim wystąpieniu odniósł się również do wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.
„Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w Polsce, bowiem dowiedzieliśmy się, jak środki finansowe z KPO zostały w Polsce rozdysponowane. Ja nie chcę środków finansowych w imieniu 10,5 miliona Polaków, którzy wybrali Plan 21, na sauny, solaria i ekspresy. Ja chcę środków finansowych dla polskich rodzin” – mówił.
Według zapowiedzi, kluczowym źródłem finansowania świadczenia mają być dodatkowe wpływy z podatków, osiągnięte dzięki uszczelnieniu systemu. To rozwiązanie ma pozwolić uniknąć zwiększania deficytu budżetowego i cięć w innych obszarach wydatków publicznych.
Kolejne zmiany podatkowe w pakiecie z 1000 plus
Zerowy PIT dla rodzin 2+2 to nie jedyna propozycja nowego prezydenta, która trafiła do Sejmu 11 sierpnia br. Karol Nawrocki zapowiedział równoczesne złożenie projektu ustawy zwiększającego drugi próg podatkowy z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł. Oba projekty mają wspólny cel – poprawę sytuacji finansowej rodzin i podatników o średnich dochodach.
Znaczenie dla polskich rodzin i gospodarki
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie dziecko to krok w kierunku wzmocnienia polityki prorodzinnej i odpowiedź na rosnące koszty życia. Eksperci wskazują, że ulga podatkowa w takiej formie nie tylko zwiększy dochody rozporządzalne rodzin, ale może też pozytywnie wpłynąć na decyzje dotyczące powiększania rodziny, co w dłuższej perspektywie może pomóc w łagodzeniu skutków kryzysu demograficznego.
Źródła:
- Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – podpisany w dniu 8 sierpnia 2025 r. przez Prezydenta Karola Nawrockiego
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)
- Informacje Kancelarii Prezydenta RP
