Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie dziecko dla rodzin z rocznym dochodem do 280 tys. zł brutto (140 tys. zł na małżonka) – podpisane przez Prezydenta Karola Nawrockiego 8 sierpnia 2025 r.

Projekt ustawy zakłada zerowy PIT dla rodzin 2+2 oraz podniesienie pierwszego progu podatkowego z 120 tys. zł do 140 tys. zł.

Ulga obejmie dzieci do 18. roku życia, a w przypadku dalszej nauki – do 25. roku życia, jeśli nie osiągają samodzielnych dochodów.

Według Kancelarii Prezydenta: „w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie”.

Finansowanie projektu ma być możliwe dzięki „pancerzowi podatkowemu” uszczelniającemu system VAT i CIT.

Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie dziecko. Komu przysługuje nowe świadczenie?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że ze wsparcia skorzystają rodziny posiadające dwoje lub więcej dzieci, w których roczny dochód na małżonka nie przekracza 140 tys. zł, czyli łącznie 280 tys. zł na rodzinę.

Świadczenie obejmie dzieci do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę i nie osiągają samodzielnych dochodów – do 25. roku życia. Prezydent podkreślił podczas podpisania projektu, że to odpowiedź na trudną sytuację demograficzną kraju.

„Dlatego będę konsekwentnie powtarzał, że polskie rodziny mogą liczyć na wsparcie polskiego Prezydenta, a zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci jest nie tylko moją obietnicą, ale też moim obowiązkiem wobec trwania Polski i niepodległości państwa polskiego” – mówił Karol Nawrocki.

1000 plus miesięcznie. Realne wsparcie dla domowych budżetów

Zerowy PIT dla rodzin 2+2 oznacza w praktyce dodatkowe pieniądze w domowych budżetach. Według wyliczeń Kancelarii Prezydenta, przeciętna rodzina spełniająca kryteria dochodowe zyska średnio 12 tys. zł rocznie. Nowe przepisy mają obowiązywać w ramach pierwszego progu podatkowego, który zostanie podniesiony z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł. Prezydent przekonywał, że środki na sfinansowanie tego rozwiązania znajdą się w budżecie państwa.

„Muszą się znaleźć środki finansowe dla polskich rodzin – dzisiaj i zawsze” – zaznaczył. Wskazał także, że projekt zakłada wprowadzenie tzw. „pancerza podatkowego” uszczelniającego system VAT i CIT, co ma zapewnić dodatkowe wpływy do budżetu.

Finansowanie projektu – uszczelnienie podatków zamiast cięć

Prezydent Nawrocki w swoim wystąpieniu odniósł się również do wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

„Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w Polsce, bowiem dowiedzieliśmy się, jak środki finansowe z KPO zostały w Polsce rozdysponowane. Ja nie chcę środków finansowych w imieniu 10,5 miliona Polaków, którzy wybrali Plan 21, na sauny, solaria i ekspresy. Ja chcę środków finansowych dla polskich rodzin” – mówił.

Według zapowiedzi, kluczowym źródłem finansowania świadczenia mają być dodatkowe wpływy z podatków, osiągnięte dzięki uszczelnieniu systemu. To rozwiązanie ma pozwolić uniknąć zwiększania deficytu budżetowego i cięć w innych obszarach wydatków publicznych.

Kolejne zmiany podatkowe w pakiecie z 1000 plus

Zerowy PIT dla rodzin 2+2 to nie jedyna propozycja nowego prezydenta, która trafiła do Sejmu 11 sierpnia br. Karol Nawrocki zapowiedział równoczesne złożenie projektu ustawy zwiększającego drugi próg podatkowy z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł. Oba projekty mają wspólny cel – poprawę sytuacji finansowej rodzin i podatników o średnich dochodach.

Znaczenie dla polskich rodzin i gospodarki

Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie dziecko to krok w kierunku wzmocnienia polityki prorodzinnej i odpowiedź na rosnące koszty życia. Eksperci wskazują, że ulga podatkowa w takiej formie nie tylko zwiększy dochody rozporządzalne rodzin, ale może też pozytywnie wpłynąć na decyzje dotyczące powiększania rodziny, co w dłuższej perspektywie może pomóc w łagodzeniu skutków kryzysu demograficznego.

