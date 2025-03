Nawet jeżeli podatnik wykaże koszty kwalifikowane z tytułu ulgi B+R dopiero w korekcie zeznania CIT-8, to prawo do ulgi na innowacyjnych pracowników przysługuje mu już od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożył zeznanie, a nie korektę – orzekł WSA w Krakowie.

Uznał, że spółka, która w ubiegłym roku złożyła zeznanie CIT 2 kwietnia (ze względu na Święta Wielkanocne przypadające 31 marca i 1 kwietnia), mogła skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników już od kwietnia, nawet jeżeli koszty kwalifikowane z tytułu ulgi B+R wykazała dopiero w korekcie złożonej w lipcu. Zdaniem sądu korekta odniosła skutek wsteczny, skoro spółka wykazała w niej koszty kwalifikowane.

Uzupełnienie ulgi

Przypomnijmy, że podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, a nie skorzystali w pełni z ulgi B+R, ponieważ uzyskali zbyt niski dochód lub ponieśli stratę, mogą skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników. Polega ona na pomniejszeniu zaliczek na PIT od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników, które firmy jako płatnicy muszą przekazać do urzędu skarbowego. Zamiast przekazać zaliczki do urzędu, firmy zatrzymują je więc w odpowiedniej części u siebie.

Odliczana – w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników – jest kwota wynikająca z przemnożenia kwoty kosztów kwalifikowanych nieodjętych w ramach ulgi B+R i stawki podatku obowiązującej podatnika (firmę).

Od kiedy przysługuje

Prawo do pomniejszenia zaliczek na PIT w związku z niewykorzystaną ulgą B+R przysługuje „od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie” – wynika z art. 18db ust. 4 ustawy o CIT.

Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin złożenia zeznania CIT-8 za rok 2023 przypadał 2 kwietnia 2024 r., ponieważ 31 marca była Niedziela Wielkanocna, a 1 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny.

Dopiero przy korekcie zeznania …

Spółka, której sprawę rozstrzygnął krakowski sąd, złożyła zeznanie roczne właśnie 2 kwietnia 2024 r. Nie wykazała w nim jednak kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi B+R. Uczyniła to dopiero w lipcu 2024 r., gdy złożyła korektę zeznania. Wykazała w niej koszty kwalifikowane z tytułu ulgi B+R w wysokości przekraczającej podstawę opodatkowania za 2023 r.

Następnie spytała dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy mogła skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników już od kwietnia 2024 r.

… więc i ulga później

W interpretacji z 5 listopada 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.565.2024.1.MBD) dyrektor KISstwierdził, że to niemożliwe. Zwrócił uwagę na to, że w świetle art. 18db ust. 4 ustawy o CIT prawo do skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników przysługuje „począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie”. Wyjaśnił, że chodzi tu o zeznanie, w którym podatnik rozliczył dochody z działalności gospodarczej, wykazując przysługujące mu odliczenia, także z tytułu ulgi B+R (załącznik CIT/BR - informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową).

Natomiast w zeznaniu złożonym 2 kwietnia 2024 r. spółka nie wykazała jeszcze kwoty przysługującego jej odliczenia z tytułu ulgi B+R. Zrobiła to dopiero w korekcie zeznania złożonej w lipcu 2024 r. Zatem mogła skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników dopiero od sierpnia 2024 r. – stwierdził dyrektor KIS.

WSA: Nie ma takiego warunku

Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Zwrócił uwagę na to, że obowiązujące przepisy nie nakładają na podatników dodatkowych obowiązków, jak chociażby tego, by zeznanie obejmowało informację CIT/BR z wykazanymi w niej kosztami kwalifikowanymi. Dyrektor KIS wprowadził w interpretacji dodatkowy warunek, którego w art. 18db ust. 4 nie ma – zauważył sąd.

Przypomniał, że okres, w którym można rozliczyć ulgę na innowacyjnych pracowników, jest warunkowany miesiącem złożenia zeznania za rok poprzedni, a nie miesiącem, w którym w zeznaniu za rok poprzedni podatnik wykazał koszty kwalifikowane przekraczające podstawę opodatkowania. Podatnik ma więc prawo skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników już w miesiącu kolejnym po złożeniu zeznania, nawet jeżeli koszty kwalifikowane z tytułu ulgi B+R wykazał dopiero później, w korekcie zeznania – orzekł WSA.

Zwrócił uwagę na to, że spółka złożyła zeznanie 2 kwietnia 2024 r., co w tym wypadku, ze względu na układ kalendarza, było złożeniem zeznania w marcu (Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – art. 12 par. 5 ordynacji podatkowej). Zatem ulga na innowacyjnych pracowników przysługiwała spółce już od kwietnia 2024 r. – orzekł sąd.

Wyrok jest nieprawomocny.