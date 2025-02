Wysokość tej daniny mogą obniżyć podmioty, które w danym roku podatkowym poniosły stratę, ale prowadziły projekty badawczo-rozwojowe. Takie stanowisko potwierdzają interpretacje indywidualne.

Podatkowi minimalnemu podlegają spółki posiadające polską rezydencję podatkową i krajowe podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym:

poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub,

osiągnęły 2-proc. lub niższy udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych.

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych to podatek roczny, który jest obliczany po zakończeniu danego roku podatkowego. Stawka wynosi 10 proc. podstawy opodatkowania.

Jakie korzyści daje skorzystanie z preferencji

Przepisy dotyczące minimalnego podatku przewidują możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w krajowym podatku minimalnym o wartość ulgi badawczo-rozwojowej, mimo że te wydatki już wcześniej zostały uwzględnione jako koszty uzyskania przychodu. Mówiąc prościej, te same określone wydatki ( koszty kwalifikowane) poniesione na działalność badawczo-rozwojową mogą obniżyć podatek dwa razy:

po pierwsze zmniejszają dochód jako zwykłe koszty podatkowe,

po drugie dzięki uldze B+R ich część pomniejsza także podstawę opodatkowania, na podstawie której oblicza się należny podatek minimalny.

Minimalny podatek dochodowy oraz ulga B+R mają wspólną cechę – rozlicza się je na koniec roku podatkowego, podczas składania zeznania podatkowego. Dlatego podmioty, które w danym roku podatkowym poniosły stratę, ale prowadziły projekty badawczo-rozwojowe, zapłacą mniejszy minimalny podatek. Takie stanowisko potwierdzają również interpretacje indywidualne.

Ważne Możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w krajowym podatku minimalnym o wartość ulgi B+R premiuje podmioty nastawione na badania i rozwój, które z uwagi na swoje inwestycje często wykazują stratę podatkową.

Co mówi fiskus

W interpretacjach indywidualnych z 28 marca 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.123.2024.1.MBD) oraz 10 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-.4010.101.2022.1.MBD) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że jeśli wystąpią warunki do obliczenia podstawy opodatkowania minimalnym podatkiem, podatnik będzie miał prawo do obniżenia tej podstawy o wartość ulgi B+R za bieżący rok oraz o niewykorzystane kwoty ulgi B+R z ostatnich sześciu lat podatkowych – aż do wysokości nieprzekraczającej podstawy opodatkowania minimalnym podatkiem. ©℗