Dłużnik, który w pierwszym roku stosuje stawkę 9 proc., a w drugim 19 proc.

W pierwszym roku dłużnik osiągnął przychód podatkowy w wysokości 6 mln zł, rozpoznał koszty uzyskania przychodów w wysokości 4 mln zł i nie uregulował należności w wysokości 4 mln zł. Podatnik miał obowiązek zastosowania ulgi na złe długi poprzez zwiększenie podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanej należności (tj. o 4 mln zł), w wyniku czego podstawa wyniosła 6 mln zł. Dłużnik zapłacił więc 9 proc. CIT w wysokości 540 tys. zł.

W drugim roku dłużnik osiągnął przychód w wysokości 10 mln zł i rozpoznał koszty uzyskania przychodów w wysokości 6 mln zł. Ponadto uregulował zaległą należność w wysokości 4 mln zł. Podstawa opodatkowania CIT wyniosła więc 0 i dłużnik nie był zobowiązany do zapłaty CIT.

Gdyby dłużnik nie był zobowiązany do zastosowania ulgi na złe długi, to skumulowany należny CIT za te dwa lata wyniósłby 940 tys. zł. Przy zastosowaniu ulgi na złe długi wyniósł on jednak 540 tys. zł, co ostatecznie przełożyło się na korzyść w CIT w wysokości 400 tys. zł. [tabela 1]