Ruszyła kolejna edycja usługi Twój e-PIT, dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym, po zalogowaniu danymi autoryzacyjnymi i w aplikacji mobilnej (patrz: ramka). Niezależnie od tego nadal można przesłać zeznanie poprzez stronę e-Deklaracje, a także na papierze. Ten ostatni sposób jest już jednak mało popularny. Jak wynika z danych MF, w 2025 r. (w rozliczeniu za 2024 r.) aż 95 proc. podatników, czyli prawie 24 mln, rozliczyło się elektronicznie (w tym 14,3 mln skorzystało z usługi Twój e-PIT).

W tym roku nie ma nowości w samym funkcjonowaniu usługi Twój e-PIT. Jak w poprzednich latach jest ona dostępna zarówno dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, jak i nieprowadzących własnego biznesu. W usłudze Twój e-PIT pojawiła się natomiast możliwość odliczenia nowej ulgi przez pracodawców zatrudniających żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej lub aktywnej rezerwy. Mogą ją odliczyć ci, którzy składają PIT-36 (rozliczający się według skali podatkowej) oraz PIT-36L (płacący 19-proc. PIT).

Preferencja przysługuje tym, którzy zatrudniają takich żołnierzy na podstawie umowy o pracę (wysokość odliczenia patrz: grafika). Warunkiem jest jednak, aby żołnierze nie byli wspólnikami w zatrudniającej ich firmie. Musi im też przysługiwać miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2025 r. wynosiło ono brutto 4666 zł).

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, w usłudze Twój e-PIT podczas składania zeznania rocznego PIT-36 oraz PIT-36L za 2025 r. będzie dostępny specjalny edytor umożliwiający wpisanie takiego odliczenia. – W edytorze będą umieszczone komunikaty obejmujące warunki oraz informacje o wysokości możliwych do odliczenia kwot – wskazał resort.

Twój e-PIT dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy muszą sami wpisać większość przysługujących im ulg do częściowo wypełnionych przez Krajową Administrację Skarbową zeznań. Zostały one udostępnione przedsiębiorcom rozliczającym się według skali podatkowej (którzy muszą złożyć zeznanie PIT-36) i liniowej stawki 19 proc. (PIT-36L).

Skarbówka przygotowała je też dla tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), a także prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej. Z usługi Twój e-PIT mogą korzystać również osoby, które mają zawieszoną działalność gospodarczą.

Trzeba uzupełnić

Przypomnijmy, że KAS wypełniła podatnikom prowadzącym biznes tylko niektóre rubryki, głównie z ich danymi rejestracyjnymi, wpłaconymi w trakcie roku zaliczkami na PIT lub kwotami wpłaconego ryczałtu, a także wpłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

KAS uwzględniła też:

• dane otrzymane od płatników, jeżeli przedsiębiorca równolegle w trakcie roku zarabiał na etacie albo miał dochody ze zlecenia, z renty czy z emerytury,

• wszystkie ulgi wskazane w informacjach przekazanych przez płatników,

• ulgę na dzieci (która przysługuje przedsiębiorcom rozliczającym się na zasadach ogólnych),

• odliczenie 1,5 proc. podatku przekazywanego organizacji pożytku publicznego, jeżeli w rozliczeniu za poprzedni rok przedsiębiorca taką organizację wskazał i nadal znajduje się ona na liście OPP.

Co wypełnić samemu

Przedsiębiorcy muszą samodzielnie wpisać nie tylko wspomniane wcześniej przysługujące im ulgi podatkowe, muszą też uzupełnić pozostałe rubryki, przede wszystkim:

• dane dotyczące własnej działalności gospodarczej, w tym o wysokości przychodów i kosztów podatkowych,

• częściowe odliczenie składki zdrowotnej (w przypadku przedsiębiorców płacących liniowy PIT oraz ryczałtowców).

Trzeba zaakceptować PIT

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, aby nie tylko uzupełnić, lecz także zaakceptować i wysłać przygotowane przez KAS zeznania. W ich przypadku nie działa bowiem zasada automatycznego akceptowania zeznań (wypełnionych przez KAS) wraz z upływem ustawowego terminu na ich złożenie. Tak jest tylko w przypadku wypełnionych przez skarbówkę zeznań PIT-37 i PIT-38. Jeżeli podatnik nic nie zrobi z takim zeznaniem przygotowanym przez KAS (ani nie złoży rozliczenia w inny sposób), to zostanie ono automatycznie zatwierdzone wraz z upływem terminu na jego złożenie, czyli 30 kwietnia 2026 r.

Zeznania muszą uzupełnić, zaakceptować i wysłać nie tylko przedsiębiorcy, ale też ci, którzy nie prowadzą biznesu i składają PIT-28 lub PIT-36, bo np. uzyskiwali w 2025 r. przychody z prywatnego najmu albo dochody z zagranicy.

Należy sprawdzić Twój e-PIT

Trzeba pamiętać, że również w przypadku podatników PIT, którzy nie prowadzą działalności, skarbówka w wypełnionych zeznaniach nie uwzględniła wszystkich ulg (wpisała m.in. ulgę na dzieci). Należy samodzielnie wpisać inne przysługujące podatnikom preferencje (np. rehabilitacyjną lub termomodernizacyjną), a także odliczyć darowizny przekazane na cele wymienione w ustawie o PIT.

Warto też porównać dane z tymi, które znalazły się w przesłanych przez płatników informacjach, np. PIT-11. Przypomnijmy, że informacje za 2025 r. do urzędów skarbowych muszą trafić do 31 stycznia br., a do podatników do końca lutego 2026 r. Oczywiście informacje te są dostępne na koncie podatnika w e-Urzędzie Skarbowym. Stąd też plany, że od 2027 r. płatnicy i inne podmioty zobowiązane do sporządzania imiennych informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i IFT-2R nie będą już musieli przekazywać tych formularzy podatnikom.