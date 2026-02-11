Już niedługo skarbówka udostępni usługę Twój e-PIT, tj. rozliczenie za 2025 r. Jest ona skierowana zarówno do osób nieprowadzących działalności, jak i tych, którzy mają swój biznes. Pisaliśmy o tym tutaj.

Twój e-PIT na stronie internetowej

Usługa jest dostępna m.in. na stronie podatki.gov.pl. Można się do niej zalogować przez login.gov.pl (profil zaufany, e-Dowód, bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel). W tym przypadku zeznanie za 2025 r. jest dostępne na koncie podatnika w e-Urzędzie Skarbowym, gdzie dostępne są również inne usługi.

Można się też zalogowaćdanymi podatkowymi, ale już do samej usługi Twój e-PIT. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w komunikacie, po wejściu na stronę podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ należy kliknąć przycisk „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”, a następnie wybrać kafel „Twoje dane podatkowe”. Umożliwi to zalogowanie się po wpisaniu:

- numeru PESEL lub NIP i daty urodzenia,

- kwoty przychodu za 2024 r. (sumy przychodów z zeznania za 2024 r.),

- kwoty przychodu za 2025 r. (kwoty jednego przychodu z jednej informacji od płatnika za 2025 r.),

- kwoty nadpłaty lub podatku do zapłaty z zeznania za 2024 r.

Uwaga! Kilkukrotne wpisanie błędnych danych może zablokować dostęp na jakiś czas.

Aplikacja mobilna e-US

Do wypełnionego zeznania można się dostać też na smartfonie poprzez aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Jak wyjaśnia MF, po zainstalowaniu darmowej aplikacji ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS) można wybrać logowanie biometryczne lub logowanie przy użyciu PIN-u.