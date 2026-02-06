Wniosek o interpretację – współwłaściciel z udziałem po dziedziczeniu
Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił współwłaściciel domu jednorodzinnego z działką, który miał 50 proc. udziałów – nabytych w drodze dziedziczenia. Chciał on skorzystać z preferencji przewidzianej w art. 9 pkt 17 ustawy o PCC.
Warunki zwolnienia z PCC przy zakupie nieruchomości
Przepis ten zwalnia z opodatkowania PCC sprzedaż, której przedmiotem jest:
- prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
- prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
- jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach.
W przypadku, w którym kupującemu przysługuje lub przysługiwał udział w opisywanych prawach nabyty tytułem dziedziczenia – by mogło być zastosowane zwolnienie – wielkość przysługującego mu udziału nie może przekroczyć 50 proc. (wnioskodawca zatem spełniał ten warunek).
Stanowisko dyrektora KIS
W interpretacji indywidualnej z 15 grudnia 2025 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.615.2025.1.LM, dyrektor KIS stwierdził, że zwolnieniem objęta jest umowa sprzedaży, której przedmiotem jest prawo własności do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Według organu nie podlega zatem zwolnieniu sprzedaż, której przedmiotem są jedynie udziały w takich prawach (udziały w nieruchomości).
Uwaga! Dyrektor KIS uznał, że ustawodawca jednoznacznie wskazał, że zwolniona z opodatkowania jest taka umowa sprzedaży, której przedmiotem jest prawo własności całego budynku.
Podstawa prawna
art. 9 pkt 17 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 295; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1556)
