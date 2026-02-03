Podobne problemy występowały również wczoraj, ale dotyczyły tylko Profilu Zaufanego. Usługa za pomocą, której możliwe jest logowanie do wielu państwowych serwisów w pełni dostępna była dopiero w godzinach popołudniowych. Dziś Profil Zaufany nie działał od rana. Awaria nadal nie została do końca usunięta. Problemów nie rozwiązały ogłoszone wczoraj limity logowań do Krajowego Systemu e-Faktur. Użytkownik może skorzystać z systemu nie częściej niż raz na minutę.

Zarówno wczorajsza jak i dzisiejsza awaria są związane z uruchomieniem obowiązkowego KSeF, które nastąpiło 1 lutego 2026 r. (a więc w niedzielę). Dzień później czyli w pierwszy dzień roboczy działania systemu Ministerstwo Finansów zorganizowało briefing prasowy na którym poinformowało, że został on uruchomiony zgodnie z wcześniejszymi planami. Informowano o tym, że działa on prawidłowo, wydajnie i nie odnotowano poważnych incydentów bezpieczeństwa.

Problemy i limity

Kilkanaście minut po zakończeniu briefingu resort cyfryzacji opublikował komunikat na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter). Potwierdził w nim głosy użytkowników, którzy zgłaszali problemy z zalogowaniem się do KSeF za pomocą Profilu Zaufanego. Awaria usługi przekładała się także na brak możliwości skorzystania z innych państwowych serwisów (CEPiK, ZUS, e-Doręczenia). Problem z logowaniem resort cyfryzacji wytłumaczył „dużym zainteresowaniem” systemem KSeF 2.0. Zachęcił też w komunikacie do wykorzystywania innych metod logowania (dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą byłby to w praktyce elektroniczny podpis kwalifikowany). Ministerstwa cyfryzacji i finansów ogłosiły również wspomniane limity logowań do KSeF.

Profil Zaufany już działał

Profil Zaufany ostatecznie zaczął działać 2 lutego 2026 r. w godzinach popołudniowych. Użytkownicy mogli więc zalogować się w KSeF aby np. zobaczyć wystawione na ich rzecz faktury. Część z nich nadała wtedy uprawnienia KSeF swoim biurom rachunkowym. Wydawało się, że problemy już się skończyły.

Awaria się powtórzyła

Niestety 3 lutego 2026 r. od rana sytuacja się powtarzała. Nie tylko nie działał Profil Zaufany, ale także elektroniczny podpis kwalifikowany. W konsekwencji także biura rachunkowe, którym użytkownicy zdążyli nadać uprawnienia do KSeF nie mogły logować się do systemu. Awarie nie zostały jeszcze ostatecznie usunięte.