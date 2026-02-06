Dochody powyżej 112 tys. zł a ulga
Takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 grudnia 2025 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.990.2025.3.ST. Z wnioskiem o jej wydanie zwróciła się podatniczka, która wspólnie z mężem miała w 2024 r. dochody powyżej 112 tys. zł. Mimo przekroczenia limitu dochodów uprawniającego do skorzystania z ulgi prorodzinnej (art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT), matka dziecka chciała skorzystać z tej preferencji. Wskazywała bowiem, że w myśl art. 27f ust. 2e ustawy o PIT limit ten nie dotyczy podatnika i jego małżonka, którzy wykonywali władzę rodzicielską w stosunku do jednego dziecka posiadającego dokument, jaki ustawodawca przewidział w art. 26 ust. 7d ustawy o PIT dla odliczenia ulgi rehabilitacyjnej.
Orzeczenie wydane później nie wyklucza prawa do ulgi
W omawianej sprawie dziecko miało orzeczenie o niepełnosprawności, które zostało wydane 15 stycznia 2025 r. na podstawie wniosku złożonego 10 grudnia 2024 r. Podatniczka uważała, że w sytuacji, gdy wniosek został złożony pod koniec 2024 r., to przy dochodach powyżej 112 tys. zł ulga na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje jej za cały rok.
Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
Dyrektor KIS uznał, że skoro z orzeczenia o niepełnosprawności wydanego 15 stycznia 2025 r. wynika, że niepełnosprawność datuje się od urodzenia, to warunek posiadania przez dziecko statusu osoby niepełnosprawnej w 2024 r. został spełniony. W związku z tym organ potwierdził, że podatniczki nie dotyczył limit dochodów rodzica dziecka, o którym mowa w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT.
Podstawa prawna
art. 26 ust. 7d, art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1858)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję