Zasadniczo termin upływa 31 stycznia, ale ponieważ w tym roku ten dzień przypada w sobotę, to dochodzą dwa dni więcej. Niektóre z tych formularzy trzeba będzie jeszcze przesłać samym podatnikom, aby ci mogli prawidłowo rozliczyć się z fiskusem z dochodów i przychodów za 2025 r. Termin upłynie 2 marca, bo koniec lutego też przypada w sobotę.

Ten drugi obowiązek – przesyłania informacji podatnikom – ma zostać zniesiony, ale dopiero od 2027 r. Tak wynika z założeń do nowelizacji ustaw o PIT i CIT, opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych rządu (nr UDER105). Pisaliśmy o tym w artykule Koniec z PIT-11 dla pracowników? Rząd szykuje zmiany (DGP nr 250/2025).

Informacja PIT-11

Najpóźniej do 2 lutego trzeba też wysłać do urzędów skarbowych „Informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy”. Wypełniają ją nie tylko płatnicy PIT, lecz także osoby, firmy i instytucje, które wypłaciły świadczenie, lecz nie pobrały zaliczki na podatek. W PIT-11 informują, jakie wynagrodzenia, świadczenia i inne należności wypłacili w trakcie 2025 r., ile pobrali zaliczki na PIT oraz składek do ZUS. Do 2 marca prześlą tę samą informację bezpośrednio podatnikom.

Informacja PIT-8C

2 lutego mija także termin na przesłanie do urzędu skarbowego „Informacji o wysokości niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych”. Chodzi o informację o wysokości przychodów (i kosztów ich uzyskania) m.in. ze zbycia akcji, udziałów, papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających. Wystawiają je zazwyczaj banki, fundusze inwestycyjne, ale obowiązek ten ciąży też na innych podmiotach. Do 2 marca prześlą tę samą informację bezpośrednio podatnikom.

PIT-40A i PIT-11A

ZUS i KRUS wysyłają do urzędu skarbowego formularze PIT-40A i PIT-11A. Pierwszy to „Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy”. Drugi to „Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego”. ZUS i KRUS wykazują w tych formularzach dochody danego podatnika (i pobrane zaliczki) z emerytury, renty i zasiłków. Do 2 marca wyślą odpowiednią informację poszczególnym podatnikom, czyli albo PIT-40A, albo PIT-11A.

Deklaracje PIT-4R i PIT-8AR

PIT-4R i PIT-8AR to deklaracje roczne – pierwsza o zaliczkach na podatek dochodowy, druga o zryczałtowanym podatku dochodowym. Płatnik wysyła je do swojego urzędu skarbowego, podając w nich kwoty pobranych w ciągu minionego roku (za poszczególne miesiące) i wpłaconych do urzędu skarbowego: zaliczek na PIT (np. od wynagrodzeń) oraz zryczałtowanego podatku dochodowego (np. od dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, od wygranych w konkursach, nagród związanych ze sprzedaż premiową).

W obu tych formularzach wykazuje się także ulgę na innowacyjnych pracowników, czyli zaliczki (zryczałtowany podatek), które płatnik pobrał od pracowników i innych osób zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej, lecz nie przekazał do urzędu skarbowego (art. 26eb ustawy o PIT lub art. 18db ustawy o CIT).

Informacja PIT-R

2 lutego mija też termin na wysłanie do urzędu skarbowego „Informacji o przychodach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich”. Tę samą informację muszą dostać – do 2 marca – podatnicy, którzy uzyskali takie przychody w 2025 r.

Co jeszcze wyślą podatnicy CIT

Ponadto, do 2 lutego podatnicy CIT wysyłają do urzędu skarbowego: