Chodziło o mężczyznę (polskiego rezydenta podatkowego), który wykonuje pracę na rzecz spółki mającej siedzibę w Holandii, ale formalnie zawarł umowę o pracę z polską spółką (outsourcing pracow niczy).

Koszty zatrudnienia ponosi de facto spółka holenderska, która finansuje zarówno wynagrodzenie, jak i świadczenia dodatkowe. To ona organizuje i nadzoruje pracę Polaka, ocenia wyniki, decyduje o wynagrodzeniu, awansach oraz dodatkowych świadczeniach.

Natomiast polska firma outsourcingowa sprawuje wyłącznie funkcje administracyjne: obsługuje wypłatę wynagrodzeń, w tym rozlicza składki ZUS i zaliczki na PIT. Nie ingeruje w zakres obowiązków pracownika.

Program motywacyjny

Mężczyzna został objęty programem motywacyjnym utworzonym przez holenderską spółkę, zatwierdzonym uchwałą walnego zgromadzenia jej akcjonariuszy. Program ten polega na przyznawaniu nieodpłatnych jednostek. Po spełnieniu warunku dalszego zatrudnienia są one zamieniane na akcje spółki holenderskiej (tzw. vesting).

Polska firma outsourcingowa nie uczestniczy w realizacji tego programu. Jest on w całości tworzony, finansowany i zarządzany przez spółkę holenderską.

Co z PIT?

Mężczyzna był przekonany, że jest to program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11 ustawy o PIT. W związku z tym podatkowy przychód nie powstanie ani w momencie przyznania jednostek, ani w chwili ich zamiany na akcje. Powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych akcji i będzie to przychód z kapitałów pieniężnych, a więc podatek dochodowy wyniesie 19 proc., a nie według skali podatkowej (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT).

Przekonywał, że spółka holenderska spełnia przesłanki „rzeczywistego pracodawcy” w rozumieniu art. 22 par. 1 kodeksu pracy oraz art. 15 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Holandią.

Przychód opodatkowany według skali PIT...

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 2 lipca 2025 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011. 305.2025.2.MST) stwierdził, że przychód powstanie w chwili nieodpłatnego nabycia akcji (vestingu). W tym momencie podatnik otrzymuje papiery wartościowe o konkretnej wartości rynkowej, co stanowi jego realne przysporzenie majątkowe. Przy czym jest to przychód z innych źródeł, ponieważ podatnika nie łączy z zagraniczną spółką stosunek pracy ani inny podobny – zaznaczył dyrektor KIS. Wyjaśnił, że taki przychód jest opodatkowany według skali podatkowej i należy go wykazać w zeznaniu za rok, w którym doszło do nabycia akcji.

...plus przychód z kapitałów pieniężnych

Natomiast odrębnym zdarzeniem podatkowym będzie odpłatne zbycie akcji; wtedy powstanie przychód z kapitałów pieniężnych (z 19-proc. PIT) – stwierdził dyrektor KIS. Wyjaśnił, że obliczając dochód do opodatkowania, mężczyzna będzie mógł odliczyć – jako koszt uzyskania przychodu – wartość wcześniej opodatkowanego nieodpłatnego świadczenia, rozpoznanego na moment vestingu jako przychód z innych źródeł.

Uznał, że w tym wypadku nie dojdzie do podwójnego opodatkowania, bo – jak wyjaśnił – ustawa o PIT „przewiduje mechanizmy, które niwelują takie ryzyko (przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów przy odpłatnym zbyciu akcji uzyskanych nieodpłatnie)”.

Kluczowe jest to, od kogo jest świadczenie

WSA w Gdańsku uchylił tę interpretację, choć w jednym punkcie zgodził się z fiskusem – nie mamy tu do czynienia z programem motywacyjnym w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT. Powodem jest to, że – jak wyjaśnił sąd – podatnika łączy umowa o pracę z polską firmą, a nie z zagraniczną spółką, która utworzyła program. Zagraniczna spółka nie jest także jednostką dominującą wobec polskiej spółki (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości).

Przepis – jak podkreślił sędzia Zbigniew Romała – jest jednoznaczny, nie należy więc sięgać do pojęcia rzeczywistego pracodawcy. – Ustawa o PIT nie odwołuje się do pojęcia pracodawcy, mowa jest w niej o spółce, od której podatnik uzyskuje świadczenie. Tak więc dyskusja, czy jest to rzeczywisty (pracodawca), czy nie, nie ma tutaj żadnego znaczenia – wyjaśnił sędzia Romała.

Nie może być podwójnego podatku

Sąd nie podzielił natomiast stanowiska fiskusa w pozostałym zakresie. Zauważył, że problem dotyczy nieodpłatnego nabycia akcji, lecz w kontekście zakazu podwójnego opodatkowania. Przychód może więc powstać dopiero w momencie zbycia akcji. Dopiero wtedy można ustalić, jaki dochód podatnik osiągnął – orzekł WSA.

Nie zgodził się więc z twierdzeniem dyrektora KIS, że rozpoznanie przychodu najpierw na moment nieodpłatnego nabycia akcji, a później ze sprzedaży akcji nie oznacza podwójnego opodatkowania tego samego przychodu.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym

orzecznictwo