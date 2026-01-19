Chodziło o spółkę, która potrzebowała do pracy specjalistów IT. Chcąc ułatwić sobie rekrutację, postanowiła zorganizować konkurs. Uczestnikami mogły być osoby fizyczne, zarówno nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i prowadzące taką działalność, pod warunkiem że udział w konkursie nie był z nią związany.

Zadanie polegało na polecaniu kandydatów do pracy. Spółka uważała, że będzie to konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, a kwoty wypłacone zwycięzcom będą nagrodami konkursowymi. Powinny być więc opodatkowane 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym – przekonywała we wniosku o interpretację.

Podkreśliła, że będą spełnione wszystkie warunki konkursu; będzie element współzawodnictwa, a po ogłoszeniu wyników zostaną przyznane nagrody pieniężne, które będą zależeć od liczby skutecznych poleceń, zakończonych zatrudnieniem kandydata.

Konkurs czy pośrednictwo w rekrutacji?

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał, że takie przedsięwzięcie nie będzie konkursem w rozumieniu ustawy o PIT, bo brak w nim bezpośredniej rywalizacji pomiędzy uczestnikami. Zwrócił uwagę na to, że przyznanie nagrody będzie uzależnione w istotnej mierze od decyzji spółki oraz zachowania rekomendowanego kandydata, a nie wyłącznie od działań uczestnika.

Dyrektor KIS uznał, że wypłacone kwoty są bliższe wynagrodzeniu za pośrednictwo w procesie rekrutacyjnym niż nagrodom konkursowym. W związku z tym – stwierdził – nie mogą być one opodatkowane na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Nagrody to nie wynagrodzenie za pośrednictwo

Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 957/22). Podkreślił, że kluczowymi elementami konkursu są: regulamin, współzawodnictwo uczestników oraz wyłonienie zwycięzców na podstawie określonych kryteriów. Zwrócił uwagę na to, że wszystkie te warunki są spełnione w odniesieniu do wydarzenia zorganizowanego przez spółkę: istnieje regulamin, występuje też realny element rywalizacji, ponieważ większe zaangażowanie uczestnika i skuteczniejsze polecanie kandydatów zwiększa jego szanse na uzyskanie nagrody.

Sąd zaznaczył, że w tym wypadku nagrody nie mają charakteru wynagrodzenia za pośrednictwo, ponieważ uczestnicy nie są zobowiązani do świadczenia na rzecz spółki żadnych usług, a z konkursu wyłączono podmioty profesjonalnie zajmujące się rekrutacją. Wobec tego kwoty wypłacone zwycięzcom stanowią nagrody w konkursie, opodatkowane na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, czyli 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym – orzekł WSA.

Wypłaty dla zwycięzców to nagrody w konkursie. Co z PIT?

Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. - Jeżeli wypłaty mają charakter incydentalny, a w rywalizacji nie mogą brać udziału profesjonaliści, to mamy do czynienia z konkursem – wyjaśnił sędzia Artur Kot. Dodał, że porównanie do pośrednictwa pracy nie ma w tym przypadku uzasadnienia, ponieważ z konkursu wykluczono podmioty profesjonalnie zajmujące się rekrutacją.

Wyrok NSA z 15 stycznia 2026 r., sygn. akt II FSK 541/23