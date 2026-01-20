Wyrok ten wpisuje się w ukształtowaną już linię orzeczniczą NSA, z której wynika, że dla skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, nie trzeba mieć formalnego wykształcenia w danej dziedzinie. Sąd kasacyjny orzekł tak m.in. 15 kwietnia 2025 r. (sygn. akt I FSK 2122/21) i 28 października 2025 r. (I FSK 1724/22).

Fiskus nadal uważa jednak inaczej, dlatego spory o to wciąż trafiają na sądową wokandę.

Korepetycje z matematyki

Sprawa rozpoznana ostatnio przez NSA dotyczyła kobiety, która udziela uczniom szkół średnich korepetycji z matematyki. Robi to zarówno w formie online, jak i stacjonarnie. Ponadto sprzedaje internetowe kursy maturalne z matematyki. Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu matematyki, jest autorką publikacji dydaktycznych.

Nie ma jednak formalnego wykształcenia kierunkowego w dziedzinie matematyki ani przygotowania pedagogicznego. Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne (gospodarka i zarządzanie publiczne oraz finanse i rachunkowość).

Dotychczas korzystała ze zwolnienia z VAT z uwagi na wielkość obrotów, czyli na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Uważała jednak, że ma prawo do zwolnienia przedmiotowego, tj. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem zwolnione z VAT są usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Nauczyciel musi być wykształcony

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że kobieta nie spełnia jednej z przesłanek tego zwolnienia – nie ma wykształcenia kierunkowego w zakresie matematyki ani formalnych kwalifikacji pedagogicznych. Z tego powodu – uznał – zwolnienie jej nie przysługuje. Wyjaśnił, że status „nauczyciela” w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT wymaga ścisłego związku między treścią lekcji a kwalifikacjami zdobytymi w oficjalnym systemie nauczania.

Korepetytorka wygrała w sądach obu instancji. Oba orzekły, że art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT nie wymaga, aby kwalifikacje nauczyciela wynikały z posiadania przez niego wykształcenia w konkretnej dziedzinie. Niewątpliwie – jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (I SA/Gl 432/22) – „posiadanie przez daną osobę wykształcenia kierunkowego w danej dziedzinie może świadczyć o tym, iż jest ona wykwalifikowana do prowadzenia nauczania prywatnego w jej zakresie, natomiast brak jest podstaw do przyjęcia, aby był to warunek konieczny”.

W ocenie WSA pojęcie nauczyciela nie oznacza osoby, która ma dyplom z danej dziedziny, lecz osobę przekazującą wiedzę i umiejętności, dysponującą odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. To właśnie one decydują o statusie nauczyciela – stwierdził sąd I instancji. Dlatego orzekł, że korepetytorce przysługuje zwolnienie z VAT zarówno w odniesieniu do sprzedawanych przez nią kursów online, jak i prowadzonych korepetycji.

Wyrok ten utrzymał w mocy sąd kasacyjny. W tej sprawie – jak zauważyła sędzia Elżbieta Olechniewicz – mamy do czynienia z osobą, która ukończyła studia na kierunkach o zakresie powiązanym z matematyką. Co więcej, od lat prowadzi ona korepetycje z tego przedmiotu, jak również jest autorką materiałów dydaktycznych. Jej wiedza i umiejętności w tej dziedzinie nie budzą więc wątpliwości – stwierdził NSA. ©℗