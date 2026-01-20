Sprawa dotyczyła spółki wydobywającej i produkującej metale. W związku z jubileuszem 60-lecia swojego istnienia spółka zaplanowała m.in. konkursy, wydarzenia sportowe, konferencje, przedsięwzięcia artystyczne. Chciała odliczyć VAT naliczony związany z jubileuszowymi wydatkami.

Uważała, że są one pośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością opodatkowaną VAT. Służą bowiem budowaniu wizerunku i rozpoznawalności marki oraz wzmacnianiu jej pozycji na rynku, a co za tym idzie, wpływają na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i generowanie obrotów opodatkowanych. To wystarczy do odliczenia podatku naliczonego – argumentowała spółka.

Wydatki na jubileusz. Musi być związek przyczynowo-skutkowy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że samo powołanie się na pośredni związek wydatków z działalnością gospodarczą nie wystarczy do odliczenia VAT. Związek ten musi być oparty na relacji przyczynowo-skutkowej pomiędzy poniesionymi wydatkami a czynnościami opodatkowanymi – wyjaśnił, powołując się na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Uznał więc, że spółka może odliczyć podatek naliczony tylko przy wydatkach związanych z organizacją maratonu projektowania (hackathonu), olimpiady międzyzakładowej, akademii jubileuszowej, turnieju tenisowego dla pracowników oraz konferencji technologicznej. Tylko te wydatki spełniają warunek ścisłego związku z czynnościami opodatkowanymi – wyjaśnił.

Nie zgodził się natomiast na odliczenie VAT przy wydatkach związanych z pozostałymi działaniami, takimi jak wmurowanie „Kapsuły Czasu” na terenie związanym z działalnością spółki, specjalne podświetlenie budynków. Wykluczył również odliczenie VAT przy wydatkach na zakup alkoholu w związku z organizacją wydarzeń jubileuszowych.

Odliczenie VAT. Wydatki muszą się przyczyniać do generowania obrotu

Spółka przegrała w sądach. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 198/22) potwierdził za dyrektorem KIS: prawo do odliczenia podatku naliczonego wymaga wykazania, że konkretne wydatki przyczyniają się do generowania obrotu opodatkowanego VAT.

Wyrok ten utrzymał w mocy NSA. Jak podkreśliła sędzia Izabela Najda-Ossowska, dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością opodatkowaną. – Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Aby jednak wykazać, że wydatki są choćby pośrednio związane z działalnością, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zakupami a powstaniem obrotu opodatkowanego – wyjaśniła sędzia Najda-Ossowska. ©℗